أبرز الاختلافات بين خرائط Google وتطبيق خرائط Waze

باستخدام خرائط Google أو Waze،تحصل على أي معلومات تحتاجها مثل الاتجاهات والاختصارات والمؤشرات لتجنب الازدحام المروري وتحذيرات بشأن الاختناقات المرورية وتغييرات الطريق المؤقتة، فهو يجعل القيادة أسهل كثيرًا، فيما يلي الاختلافات الرئيسية بين خرائط Google و Waze:.

التنقل

في حين أن كلا التطبيقين رائعين في إطلاعك بسرعة على حركة المرور في المدينة، فإن خرائط Google هي خدمة الملاحة الأكثر شمولاً، في حين أن Waze هو مساعد الطريق في الوقت الفعلي.

تشبه خرائط Google نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) التقليدي، وهدفها هو نقلك من A إلى B باستخدام أذكى طريق. مع آخر التحديثات، تستخدم خرائط Google العديد من العوامل لتقدم لك أفضل طريق، مثل ظروف حركة المرور في الوقت الفعلي، وعدد أضواء الشوارع، وتجنب رسوم الطرق.

يأخذ Waze كل ذلك في الاعتبار وغير ذلك الكثير، وتحليل ظروف الطريق باستمرار، يمنحك الاتجاهات في منتصف الطريق للوصول إليك بأسرع ما يمكن.

يمكن لكلتا الخدمتين اكتشاف حالة الطريق من عدد المستخدمين على الطريق، لكن Waze يطرح بعض الحلول والبدائل، وسيعرض كلا التطبيقين عوائق أو مخاطر مرورية، لكن خرائط Google لن تغير مسارك وفقًا لذلك، كما يفعل Waze.

الدقة

كونها خدمة مجتمعية، تسمح Waze للسائقين بتوفير بيانات حية حول مخاطر المرور، أي حادث أو حادث مروري أو حد للسرعة أو كاميرا السرعة ستظهر على شاشتك.

قامت خرائط Google أيضًا بتضمين هذه الميزة مؤخرًا، ومع ذلك، نظرًا لأن خرائط Google تستخدم البيانات التاريخية واستخدام Waze للبيانات الحية، فإن الأول ليس بهذه الدقة عندما يتعلق الأمر بالحوادث على الفور.

توفير الوقت

لا تهدف خرائط Google إلى منحك أقصر طريق، ولكنها تهدف إلى منحك الطريق الموفر للوقود، الغرض الرئيسي من Waze هو نقلك من أ إلى ب في أقصر وقت ممكن، بفضل البيانات الحية المستخدمة، سيقترح Waze تبديل المسار الأصلي عدة مرات أثناء رحلتك، إذا كان ذلك يعني توفير الوقت، وإذا كنت لا تمانع في المنعطفات المتكررة، فإن Waze هو الخيار المثالي للحصول على أسرع طريق.

توفير المعلومات

هذا يعتمد كثيرا على اهتماماتك، تقدم خرائط Google معلومات أكثر بشكل عام ولديها موارد أكثر من Waze، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقيادة فقط، لا يزال Waze هو الخيار الذي لا يهزم.

إذا كنت تبحث عن وجهات محلية أو معلومات محددة حول الأنشطة التجارية، فإن خرائط Google هي أفضل مساعدة، ويمكنك العثور على معلومات حول الأنشطة التجارية القريبة في كلا التطبيقين، ولكن خرائط Google تتضمن بيانات الأعمال مثل القوائم والجداول وأرقام الهواتف، بينما لا يتضمن Waze ذلك.

علاوة على ذلك ، فإن خرائط Google هي الخيار الوحيد إذا كنت ترغب في رؤية الطرق المتاحة باستخدام وسائل النقل العام أو ركوب الدراجات أو المشي. Waze إلى حد كبير مخصص للسيارات فقط.

شكل التطبيق

تستخدم خرائط جوجل واجهة تقليدية جدًا، بينما يتميز Waze بواجهة أنيقة وبسيطة، ويفضل معظم السائقين واجهة Waze، لأنها مبسطة وسهلة الاستخدام، كما أنه يوفر المزيد من خيارات التخصيص، لا سيما في تغيير الصوت، على الرغم من أن هذا قد لا يكون هو المعيار الرئيسي عند اختيار التطبيق المفضل ، إلا أنه يضيف إلى تجربة المستخدم الإجمالية.