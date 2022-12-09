"أجهزة الداخلية" تُؤمن مهرجان انطلاقة "الجبهة الشعبية"

غزة-الرأي

أمنَّت وزارة الداخلية والأمن الوطني بكافة أجهزتها الأمنية والشرطية، الخميس، مهرجان انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي عُقد على أرض ساحة الكتيبة بغزة.

وشارك في عملية تأمين المهرجان عدد من الأجهزة الأمنية والخدماتية، حيث تعمل أجهزة الوزارة على تأمين المهرجانات والفعاليات الكبرى في قطاع غزة بشكل عام، لتسهيل تحرك المواطنين حرصاً على سلامتهم ومنعاً للازدحام.

كما انتشرت عناصر الأجهزة الأمنية ووحدة التنسيق الفصائلي التابعة لوزارة الداخلية منذ ساعات صباح اليوم في الشوارع والمفترقات الرئيسية بمدينة غزة.

فيما عملت دوريات شرطة المرور على تنظيم حركة السير ومرور المواطنين المشاركين في المهرجان، كما نظم أفراد شرطة البلديات عمل الباعة المتجولين في مكان المهرجان، بالإضافة لتواجد سيارات للدفاع المدني والخدمات الطبية.