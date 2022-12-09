وكالة الرأي الفلسطينية "أجهزة الداخلية" تُؤمن مهرجان انطلاقة "الجبهة الشعبية" وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر": مغادرة 3052 مسافرًا ووصول 2178 عائدًا عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية المرور تنشر حالة الطرق صباح اليوم وترشد السائقين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع دخول وفد أممي يرصد انتهاكاته في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تليجرام يطرح 9 ميزات جديدة أبرزها الإشتراك بدون سيم كارد والحذف التلقائى للمحادثات وكالة الرأي الفلسطينية أبرز الاختلافات بين خرائط Google وتطبيق خرائط Waze وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إنشاء حدث تقويم جوجل من Spaces أو شات وكالة الرأي الفلسطينية كيفية التخلص من البقع الداكنة على الجلد وكالة الرأي الفلسطينية فوائد أوراق الجوافة وكالة الرأي الفلسطينية 9 طرق لمعالجة مشكلات الجلد مع برودة الطقس
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال تفقده مقر شرطة الوسطى

الدعليس يُثّمن دور الشرطة في تعزيز السلم المجتمعي

09 كانون أول / ديسمبر 2022 09:38

111
111

غزة-الرأي

ثّمن رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس دور الشرطة في خدمة أبناء شعبنا وتعزيزها للسلم المجتمعي، مُشيداً بتطور أداء وكفاءة منتسبي الشرطة في أماكن تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال جولةٍ تفقدية، تفّقد خلالها الدعليس مقر قيادة شرطة محافظة الوسطى، الخميس، حيث كان في استقباله العميد ناصر أبو ناصر مدير شرطة محافظة الوسطى ونائبه ومدراء الدوائر والمراكز بالمحافظة.

وأطلع العميد أبو ناصر رئيس متابعة العمل الحكومي على أهم الإنجازات التي حققتها الشرطة خلال الفترة الماضية، لا سيما تسجيل القضايا عبر المنظومة الإلكترونية لضمان سهولة إتمام المعاملات وسرعة إنجازها.

وأشار إلى أن شرطة المحافظة عملت بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع والمؤسسات الحقوقية والأهلية بهدف تحقيق وتوفير حالة الأمن، ومعالجة الإشكاليات التي من شأنها تعزيز السلم المجتعي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟