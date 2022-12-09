بلدية غزة تفتتح بئرًا للمياه في شارع أحمد الجـ،،ـعبر،ي بمنطقة النفق

غزة-الراي

افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، بئر "سقيا الخير" في شارع أحمد الجـ،،ـعبر،ي "النفـ،،ق" بعد إنجاز أعمال حفره في المنطقة بهدف حل مشكلة المياه وتوفير كميات كافية من المياه للمواطنين لاسيما في فصل الصيف.



وحضر الافتتاح، إلى جانب رئيس البلدية، رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم، ورئيس لجنة حي التفاح الغربي جمال البراوي، وممثل لجنة زكاة الرمال الشمالي م. بسمان العشي، ورئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة م. علاء الدين الرفاتي، ولفيف من الوجهاء وأهالي المنطقة.



بدوره، أعرب رئيس البلدية عن أمله في أن يعالج المشروع مشكلة شح المياه في المنطقة وأن يستفيد منه أهالي المنطقة والمناطق المجاورة لها، مؤكداً أن البلدية تبذل جهودًا كبيرةً لتحسين واقع المياه للمواطنين وباقي الخدمات الأخرى ضمن رؤيتها القائمة على التعاون المشترك مع المجتمع المحلي.



وأوضح أن مشروع إنشاء وحفر البئر تم بتعاون مشترك بين البلدية وسلطة المياه وجودة البيئة، ولجنة زكاة الرمال الشمالي، وهيئة الزكاة الفلسطينية، وبتمويل من فاعل خير، بهدف تحسين خدمة المياه في المنطقة وتوفيرها بكميات كافية للمواطنين لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المواطنين للمياه.



من جهته، أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم بدور بلدية غزة في خدمة المجتمع، والجهود التي تبذلها لتحسين واقع المياه والبنية التحتية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.



يذكر أن البئر تبلغ قدرته الإنتاجية نحو 60 كوب في الساعة، وبلغت تكلفة حفره الإجمالية نحو 80 ألف دولار بتمويل من فاعل خير، ليخدم السكان في المنطقة.

