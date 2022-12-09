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" السراج " يكرم أبطال المنتخب الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة

09 كانون أول / ديسمبر 2022 09:49

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غزة-الراي 
كرم رئيس  بلدية غزة د. يحيى السراج أبطال المنتخب الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة بعد تتويجهم في بطولة الهند الدولية للكراسي المتحركة المقامة برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.


وحضر الحفل الذي نظمته البلدية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة البارالمبية في مطعم سيدار غرب مدينة غزة، إلى جانب رئيس البلدية، أعضاء المجلس البلدي د. جميل طرزي وم. هاشم سكيك، ومدير عام وحدة الشؤون الثقافية والمراكز م.عماد صيام، ومدير مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع للبلدية محمد دويمة، وممثلين عن الصليب الأحمر واللجنة البارالمبية، وبعثة فلسطين المشاركة في البطولة بالهند وذويهم ولفيف من الشخصيات الاعتبارية.


وعبر رئيس البلدية عن سعادته بفوز المشاركين في بطولة الهند الدولية للكراسي المتحركة بالمركز الأول، مؤكداً أن هذا الفوز يثبت أن ذوي الإعاقة من أبناء شعبنا لديهم الإرادة والعزم لتحقيق نتائج مشرفة تليق بتضحيات شعبنا الفلسطيني.


وأكد على الدور البارز لمركز الأطراف الصناعية التابع للبلدية كونه يقدم خدمات مهمة لذوي الإعاقة بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الشريكة، داعياً جميع المؤسسات إلى تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع.


من ناحيتها؛ هنأت رئيس بعثة الصليب الأحمر في قطاع غزة المشاركين في بطولة الهند على فوزهم بالمركز الأول، وأكدت أن الصليب الأحمر يفخر بالخدمات التي يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال شراكته مع مركز الأطراف الصناعية.
 

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