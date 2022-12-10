أبل تعمل على جهاز OLED MacBook قابل للطى بقياس 20 بوصة

كشف تقرير سابق أن شركة أبل تخطط لتقديم طرازين جديدين من iPad مع شاشات OLED فى عام 2024، حيث من المتوقع أن توفر LG وSamsung شاشات OLED لطرازات iPad الشهيرة، كما تم التكهن بأن الشركة ستقوم بإصدار أجهزة MacBooks القابلة للطى بحلول عام 2027.

والآن، يدعى تقرير جديد أن الشركة بدأت بالفعل العمل على جهاز MacBook بشاشة قابلة للطى مقاس 20 بوصة، ووفقًا لتقرير صادر عن The Elec، ستستخدم Apple شاشة OLED مقاس 20.25 بوصة سيتم شحنها بواسطة "مورد كورى جنوبى غير معروف"، وقد يكون المورد هو Samsung لكن التقرير لم يؤكد ذلك. تقوم الشركة بالفعل بتزويد Apple بشاشات OLED لطرازات iPad القادمة.

وعلاوة على ذلك، تعد Samsung أيضًا لاعبًا رئيسيًا فى سوق الأجهزة والشاشات القابلة للطي.

ومن المحتمل أن يحتوى جهاز MacBook القابل للطى المزعوم على شاشة OLED قابلة للطى مقاس 20.25 بوصة عند فتحه، وفى حين أن الشاشة ستبلغ 15.3 بوصة عندما يظل الجهاز مطويًا، وللمقارنة، يتميز الإصدار الأعلى من أحدث جهاز iPad Pro بشاشة مقاس 12.9 بوصة، لكن حجم الشاشة المطوى للجهاز القادم سيكون أصغر من أحدث شاشة مقاس 16 بوصة لجهاز MacBook Pro.

ولا يُتوقع من Apple إطلاق جهاز MacBook القابل للطى قبل نقل أجهزة iPad وMacBooks إلى شاشات OLED، وحاليًا، تستخدم الشركة شاشات OLED فقط لطرازات Apple Watch وiPhone المتميزة. تم تجهيز منتجات Apple المتبقية إما بشاشات mini-LED أو LCD.

ووفقًا للتقرير، قد تخطط الشركة أيضًا لاستبدال جهاز iPad Mini الحالى بجهاز قابل للطى مقاس 10 بوصات، ويشير التقرير أيضًا إلى أنه على الرغم من كل الشائعات، فإن Apple لم تبدأ بعد فى العمل على iPhone القابل للطي.