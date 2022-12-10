النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2410) السبت 10/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

حماس" تدعو الأمم المتحدة لوضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يطلق النار تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل غزة

عباس: نفتقد شريكا في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين

منظمة التحرير الفلسطينية تشيد بالدعم الياباني المقدم لـ”الأونروا”

أخبار إسرائيلية

صحافي إسرائيلي: أمريكا تمارس ضغوطا لمنع توسيع “القائمة السوداء”.. وجماهير حاشدة تشيّع جثمان شهيد فتى في رام الله

بن غفير يتوعد بـ”محو” السلطة وتنفيذ خطة الضم والترحيل

المعارضة تطلق مظاهرات ضد «حكومة نتنياهو المجنونة» قبل قيامها

إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت إذا استقبل أسلحة إيرانية

الرئيس الإسرائيلي يمدد تفويض نتنياهو لتشكيل حكومة 10 أيام أخرى

اخبار دولية

الأمم المتحدة تحذر من مخاطر رفض إسرائيل منح تأشيرات لطواقمها في الأرض الفلسطينية المحتلة

أخبار عربية

قطر تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين

مصر تحذّر من "تدهور الأوضاع" في الضفّة وتدعو لتحرّك دوليّ

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

أيمن عودة يطالب غوتيريش بالتدخل لحماية فلسطينيي الداخل من الجريمة المتفشية بتواطؤ إسرائيلي

المئات يؤدون صلاة الجمعة أمام بناية مهددة بالهدم في بلدة سلوان والاحتلال يعمم تعليمات جديدة لمقتحمي الأقصى

استشهاد غزي متأثرا بإصابته خلال العدوان.. والاحتلال يواصل هجماته ضد المناطق الفلسطينية

الشرق الأوسط

المعارضة تطلق مظاهرات ضد «حكومة نتنياهو المجنونة» قبل قيامها

الاهرام المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الشروق المصرية

بينهم شيرين أبو عاقلة.. 67 صحفيا قدموا أرواحهم لكشف الحقيقة خلال 2022

الرئيس الفلسطيني: ندعو لعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" لوموند: آمال الصحفيين الإسرائيليين خابت في مونديال قطر واكتشفوا أن القضية الفلسطينية عنصر أساسي للهوية العربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

دنيا زُهد .. حين تتحول المهارة لمشروع ريادي

المقاهي والصالات الفلسطينيّة تستعد لمواجهة "أسود الأطلسي" في مونديال كأس العالم

الخليل: التحقيق في واقعة وفاة مواطنة بظروف غامضة

"عرين الأسود" تتبنى عمليتي إطلاق نار وتهدد الاحتلال

والدة الأسير مراد فضل .. 19 عامًا من المعاناة التي لا تنتهي

الحياة الجديدة

مجدلاني يبحث آخر المستجدات السياسية مع نائب رئيس البرلمان البلغاري

لجنة مشروع "تمكين موريتانيا من الاستفادة من الخبرة الفلسطينية في مجال زراعة الخضراوات" تعقد اجتماعها الأول

بينها طفل.. 12 إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في الضفة

جريدة الأيام

مواجهات وإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة ومستوطنون ينفذون اعتداءات في...

»الرئيس: ندعو لعدم التعامل مع أيّ حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية...

»تشييع حاشد لجثمان الشهيد ضياء الريماوي في بيت ريما

»الأسير وليد دقة بحاجة إلى علاج كيماوي وزراعة نخاع

»سفراء أوروبيون يقاطعون جولة بحائط البراق

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

غزة تعليم غرب يعقد لقاء تعريفي لمرشدي المرحلة الثانوية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرين الأسود تتبنى عمليتي إطلاق نار وتوجه رسالة للاحتلال

قيادي بحماس: هذه المراكمة من القوة استعداد لمعركة فاصلة قادمة مع الاحتلال الإسرائيلي

الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

رغم التحذيرات والنصائح.. صحيفة عبرية: نتنياهو يختار "حكومة اللا مفر"

الشيخ" يثمّن نتائج القمة (العربية - الصينة) الداعمة للقضية الفلسطينية

عرب 48

واشنطن تؤكد اتخاذها إجراءات لمنع توسيع القائمة السوداء للشركات في المستوطنات

نابلس: "عرين الأسود" تتبنى عمليتي إطلاق نار ضد الاحتلال

رام الله: تشييع جثمان الشهيد الفتى ضياء الريماوي

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 10 كانون أول (ديسمبر)

ý 2004م احتفال بذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية استشهاد طفله داخل منزلها وإصابة شاب بجراح خطيرة في مخيم خان يونس الغربي والطفلة هي رنا صيام 10 سنوات، والجبهة الشعبية تحتفل بذكرى انطلاقتها السابعة والثلاثين.

ý 2000م رئيس الوزراء الصهيونيّ إيهود باراك يقدّم استقالته رسمياً أمام رئيس الكيان الصهيونيّ ، و كانت انتفاضة الأقصى السبب المباشر التي دفعته للاستقالة

ý 2000م قوات الاحتلال يقتل الطفل سليم الحمايدة في مدينة رفح

ý 1999م السلطات الصهيونية تهدد بقطع المياه عن الأوقاف الإسلامية بسبب أعمال الترميم في الحرم القدسي الشريف.

ý 1992م استشهاد القائد العسكري العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المجاهد عصام براهمة بعد أن قتل 4 صهاينة وأصاب آخرين في اعنف اشتباك مسلح شهدته منطقة جنين منذ سنوات طويلة ويذكر أن الاشتباك استمر أكثر من 15 ساعة حسب اعتراف قوات الاحتلال.

ý 1982م الجمعية العامة تصدر القرار الدولي رقم 3/88 الذين يدين سياسة الضم الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ý 1975م الجمعية العامة تصدر القرار رقم 4311م الذي يدين العلاقات والتعاون بين نظام جنوب إفريقيا العنصري وإسرائيل في الميادين السياسية والعسكرية والاقتصادية وغيرها.