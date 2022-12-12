وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 9 ميداليات متنوعة حصيلة فلسطين في بطولة آسيا للقوة البدنية بإمارة دبي وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح ينجح في أول اختبار له بثلاثية أمام نماء وكالة الرأي الفلسطينية ثوران بركان في غواتيمالا يجبر السلطات على إغلاق أكبر مطارات البلاد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتفقد آلية العمل بملف التصاريح على حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية هل البصل الأحمر أكثر فائدة من نظائره الأخرى؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الشمس المشرقة" قد تكون "دواء طبيعيا" تحمي من الخرف وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف تأثير الاكتئاب في الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية نصائح غذائية لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية تحديث كبير يجلب ميزات جديدة لـ"تليغرام"
أخبار » الأسرة و المجتمع

هل البصل الأحمر أكثر فائدة من نظائره الأخرى؟

12 كانون أول / ديسمبر 2022 08:53

هل البصل الأحمر أكثر فائدة من نظائره الأخرى؟
هل البصل الأحمر أكثر فائدة من نظائره الأخرى؟

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، أن البصل الأحمر أكثر فائدة للصحة من البصل العادي لأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للأكسدة.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن البصل الأحمر يعزز منظومة المناعة.

ويقول: "أي شيء يقوي ويثبت غشاء الخلايا المناعية ويجعلها أكثر مقاومة للتلف، هو تعزيز لمنظومة المناعة".
ويضيف، بالإضافة إلى ذلك، يحسن البصل الأحمر عمل الكبد.

ويقول: "هناك مواد غذائية تزيد من الالتهابات مثل السكر والدهون "السيئة". وهناك أخرى تخفض من هذه الالتهابات. والكبد وفقا لوظائفه معرض للالتهابات. فهناك أمراض مزمنة مثل "مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد الدهني وتليف الكبد. وهذا مرتبط بزيادة الدهون وقلة الحركة. ولكن تناول الثمار والخضروات المختلفة الألوان، يحمي الكبد من تطور هذا المرض".

ووفقا له يحتوي البصل الأحمر على مبيدات نباتية، لذلك له تأثير مضاد للبكتيريا ويحسن عمل الأمعاء. كما أن البصل الأحمر يخفض من مستوى ضغط الدم ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه يقول الدكتور أغابكين: "ينخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 بالمئة لدى الذين يتناولون البصل بانتظام".

المصدر: فيستي. رو

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟