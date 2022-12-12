خدمات رفح ينجح في أول اختبار له بثلاثية أمام نماء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي خدمات رفح بطل الشتاء ومتصدر الدوري العام الممتاز فوزا ثميناً ومعنويا على نادي جمعية نماء بنتيجة 3-صفر لإي أول اختبار له لمرحلة الإياب التي ستنطلق في الثالث والعشين من الشهر الجاري، على ملعب رفح البلدي، سجلها أنس الشخريت- هدفان وهلال غواش. وحاول الجهاز الفني بقيادة المدرب إسلام أبو عريضة إشراك جميع اللاعبين للوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين، بهدف الوصول للتشكيلة الرئيس للدور الثاني من بطولة الدوري للموسم 2022/2023.

من جهة ثانية اجتمع مجلس إدارة نادي خدمات رفح مع الجهاز الفني ولجنة كرة السلة ولاعبي الفريق الأول لكرة السلة بحضور جميع اللاعبين تحضيرا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ حيث ساد الاجتماع أجواء من المحبة والإيجابية؛ وأكد مجلس الإدارة على وقوفه التام مع الفريق سعيا لاعتلاء منصات التتويج. ويذكر أن خدمات رفح اختتم انتقالاته الشتوية بصفقة هامة بضم النجم المهاجم يوسف داود.

إلى ذلك، شرع نادي شباب رفح حامل اللقب في المرحة الأخيرة للتحضيرات التي سيخوضها بقيادة المدرب خالد أبوكويك لدور الإياب، وتركزت التدريبات على جوانب اللياقة البدنية والمهارات الفنية وبناء الهجمات.

انتقالات العميد

وكشف نادي غزة الرياضيّ- عميد أندية فلسطين الذي تأسس عام 1934 النقاب عن تعاقد أجراه قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية بإنجاز صفقة المهاجم محمد الحمامي قادماً من نادي خدمات البريج وصفقة لاعب الوسط حسن العبيد قادماً من نادي شباب الزوايدة. وقال محمود المزين المدير الفنيّ للفريق إن هذه التعاقدات تأتي من جانب إدارة النادي لخوض الاستعداد تحضيراً لمرحلة الإياب من دوري الدرجة الممتازة والابتعاد عن مراكز الهبوط، حيث يحتل النادي المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد 6 نقاط في دوري الدرجة الممتازة.

هذا وتعاقد نادي خدمات النصيرات مع المدافع عبد الرحمن المنايعة لتعزيز صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري الدرجة الممتازة، حيث يسعى القادم الجديد للأضواء الظهور بشكل قوي في الدور الثاني والابتعاد عن مراكز الهبوط. يذكر أن نادي النصيرات يحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط في دوري الدرجة الممتازة.

جولة الافتتاح للممتازة

وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن جدول مباريات الجولة الأوّلى من دور الإياب، الأسبوع الثاني عشر في الدرجة الممتازة عقب جدولتها، ويلتقي الجمعة الثالث والعشرين من الشهر الجاري، القادمان الجديدان، خدمات النصيرات وشباب الزوايدة على ملعب الشهيد محمّد، والوصيف اتحاد الشجاعية وشباب خان يونس على ملعب اليرموك البلديّ، وفي اليوم التالي يلاقي اتحاد خانيونس وشباب رفح-حامل اللقب على ملعب خانيونس البلديّ، وغزة الرياضيّ والصداقة على ملعب فلسطين الدوليّ، ويلتقي في أخر أيام الجولة الجاران اتحاد بيت حانون الرياضيّ وشباب جباليا على ملعب بيت حانون البلديّ، والمتصدر خدمات رفح والهلال الفلسطينيّ على ملعب رفح البلديّ.

فرسان فئة 90 سم للعام 2022

وأعلن الاتحاد الفلسطينيّ للفروسية عن الفرسان الفائزين على مستوى العام 2022 في قفز الحواجز بالخيول عن ارتفاع 90 سم، الذين حققوا أعلى النتائج في الجولات الأربعة طوال العام، حيث حقق المركز الأوّل لهذه الفئة الفارس البطل يوسف أدهم الشوا من نادي الأصدقاء "فريندز" محققاً لقب كأس الفروسية الفلسطينيّ بقطاع غزة محققاً 22 نقطة، بواقع الجولات 5 ، 3، 11، 6، وجاء بالمركز الثاني الفارس خالد أحمد موسى من نادي الأصدقاء برصيد 21 نقطة، موزعة 7،8،، 6، 1، تاركين المركز الثالث للفارس نبيل زهير الحلبيّ من الأصدقاء برصيد 20 نقطة، موزعة كالتالي: 8،11، 1، 1، وفي المركز الرابع نور عبد العزيز ابو شريعة من نادي الجواد برصيد 19 نقطة موزعين: 5،7،7. والخامس فراس زهير الحلبيّ من الأصدقاء برصيد 17 نقطة، موزعة 11، 5، 1، والسادس مكرر محمود وائل الهليس برصيد 14 نقطة موزعة 6، 0، 8، نادية مهند شراب، ويحيى مروان الخزندار برصيدهما 14 نقطة من الأصدقاء، بواقع 3، 11 للأوّل، والآخر 9، 5.

والتاسع نواف حمودة مصلح برصيد 11 نقطة من الجواد موزعة 2،4،4، 1، والعاشر مكرر الفارس حمزة ماجد الشوا من الجواد برصيد 9 نقاط، وكريم عمر الدردساوي، وفائق حاتم بسيسو كلاهما من الأصدقاء، برصيده 9 نقاط بواقع 6، 3 للأوّل، و9 نقاط للآخر.

وحقق المركز الـ13 مكرر برصيد 8 نقاط، كل من فتحي محمد بارود من الأصدقاء، وإياد داود السّرّ من الجواد، والمركز الـ15 حتى الـ26 لصالح نادي الجواد، وجاءت مرتبة رمزي أحمد عبد العال، وتامر عبدو غنيم برصيدهما 4 نقاط، والسابع عشر محمد ماجد أبو غنيمة، ونعيم محمود مصلح برصيدهما نقطتان، والتاسع عشر عمرو يوسف الصفديّ، وبسمة خالد أبو قاسم، وخالد أحمد الجيار، وكريم محمد السبع برصيدهم نقطة، والمركز الـ23 مرتبين، براء سمير عياد، وعمر عبد الكريم عابدين، محمود يوسف مسلم، وعمر يوسف مسلم.

مشاركة فلسطينية

يشارك المنتخب الفلسطينيّ لمصارعة الذراعين في البطولة العربية للعبة التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة منتصف شهر كانون الثاني القادم، وذلك بفريق يمثل محافظات الوطن كافة والشتات وببعثة ادارية وطاقم حكام مؤهل، وبأبطال من كافة الاوزان والفئات العمرية.

ويجري فارس حجازي رئيس الاتحاد، وأمين عام الاتحاد ناصر قوس اتصالات واجتماعات متواصلة تحضيراً لإقامة بطولة فلسطين المركزية لمصارعة الذراعين بضيافة مركز شباب شعفاط ورعاية اللجنة الشعبية في المخيم، وبمشاركة نخبة من أبطال مركز شعفاط وأبطال فلسطين القادمين من محافظات الوطن، وذلك يوم السبت 24 كانون الاول القادم، حيث ستنطلق الفعاليات الساعة العاشرة صباحا بعملية التسجيل والميزان، ثم تنطلق فعاليات البطولة والعرض العلني رسميا الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وستختتم البطولة بحفل مركزي وتتويج الابطال بالجوائز المقدمة من اللجنة الشعبية. يشار إلى أنه سيسبق البطولة والعرض العلني محاضرة سريعة لشرح القوانين ونظم رياضة مصارعة الذراعين الدولية، فيما ستتيح البطولة إمكانية مشاركة أكبر عدد ممكن من الفائزين بالبطولة العربية بالقاهرة.