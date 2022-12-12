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9 ميداليات متنوعة حصيلة فلسطين في بطولة آسيا للقوة البدنية بإمارة دبي

12 كانون أول / ديسمبر 2022 09:20

9 ميداليات متنوعة حصيلة فلسطين في بطولة آسيا للقوة البدنية بإمارة دبي
9 ميداليات متنوعة حصيلة فلسطين في بطولة آسيا للقوة البدنية بإمارة دبي

 نجح البطل الفلسطيني مصطفى أبو ناصر من مخيم نهر البارد من فلسطيني الشتات بلبنان الشقيق بخطف ذهبية بطولة آسيا للوزن المفتوح في رياضة القوة البدنية" " Dead Liftالمقامة التي أقيمت في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من ٥/١٥ الجاري بتنظيم الاتحاد الدولي للقوة البدنية IPF .

وكان أبطال المنتخب من قطاع غزة قد حصلوا 7 ميداليات أخرى ؛ حيث حقق عدلي العصار أربع ميداليات لفئة "الفيترانز" ذهبيتان وفضية وبرونزية، فيما اكتفى البطل عطا وادي بالميدالية الفضية، وحصل على مركز الثاني في الرفعات التالية: "السكوات" 205 كيلو، والبنش برس 140 كيلو، والديدليفت 225 كيلو.

كما حصل البطل الدولي يوسف شهوان على برونزية البنش برس بـ 152.5 كيلو في البطولة، كما حصل البطل الدولي عبد الجبار سكيك على فضية البنش برس بـ 157.5 كيلو، وعلى برونزية" الديدليفت"  بـ 270 كيلو بالبطولة.

وكان وفد أبطال منتخب فلسطين للقوة البدنية المشارك في البطولة تكون من كل من :البطل عدلي العصار والبطل عطا وادي ،والبطل يوسف شهوان ،والبطل عبد الجبار سكيك،والبطل مصطفى ابو ناصر (من فلسطيني الشتات بلبنان)،كما تم اعتماد الحكم الدولي حمدي المدهون كحكم في البطولة، وهو أيضاً رئيس البعثة.

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