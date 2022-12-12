الرضوان والوفاق وخدمات المغازي يفوزون على خدمات جباليا واليرموك والرُّباط

حقق نادي الرضوان فوزاً ثمينا على ضيفه خدمات جباليا، بنتيجة 1-صفر على ملعب فلسطين، في اختتام مباريات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بفرع "غزة والشمال" في قطاع غزة، سجله يحيى العطل في الدقيقة 62، ليرتفع رصيد الفائز إلى 16 نقطة في الصدارة أمام خدمات جباليا. وفي لقاء آخر، فاز الوفاق على نظيره اليرموك، بنتيجة 4-صفر على ملعب بيت حانون البلديّ، سجلها ثائر عفانة-هدفان في الدقيقتين 21، و63، ونصر أبو عصر في الدقيقة 91، وشادي مصبح في الدقيقة 93. وفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الخاسر عند 7 نقاط في المركز الخامس.

وفي فرع "الوسطى والجنوب"، فاز خدمات المغازي على الرباط، 1-صفر على ملعب النصيرات البلدي في ختام الأسبوع العاشر للدرجة الثانية، أحرزه علاء ضهير في الدقيقة 45، ورفع خدمات المغازي رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة، وتوقف رصيد الرباط عند 7 نقاط في المركز السابع.

في لقاء آخر، تعادل الاستقلال ومضيفه اتحاد دير البلح، بنتيجة 1-1 على ملعب الشهيد محمد سجل يوسف خميس هدف الاستقلال عند الدقيقة 19، وتعادل محمد ناجي في الدقيقة 70، ليرفع الاستقلال رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع- الأخير بفارق الأهداف خلف القادسية، ورفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة ثالثاً.

الدرجة الثالثة

وفي ختتام مباريات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثالثة، في فرع "غزة والشمال" فاز الشمس على اتحاد جباليا، 2-صفر على ملعب بيت لاهيا، سجلهما أديب شحيبر من ركلة جزاء في الدقيقة 35، ومحمود أبو بيض في الدقيقة 82. وحصل الشمس على أول 3 نقاط في الصدارة بالتساوي مع الجزيرة، وبقى جباليا بلا نقاط في المركز السادس- قبل الأخير، بالتساوي مع فلسطين والمشتل.

في فرع "الوسطى والجنوب"، فاز المصدر على الشافعي 5-1 على ملعب رفح البلدي، سجلها عبد الله الهندي، ومهند اللي، وحسام الأفغاني، ومحمد الفقعاوي، وأيمن المصدر على أهداف المصدر في الدقائق 36، و45، و61، و62، و87، وللخاسر عصام سلامة في الدقيقة 91، وأبعد الحكم مدافع الشافعي محمد علوان عند الدقيقة 75. ورفع المصدر رصيده إلى أول 3 نقاط، وبقي الشافعي خالي الوفاض.