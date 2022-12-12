"مديرية داخلية غزة" تُنجز 21 ألف معاملة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أنجزت مديرية داخلية محافظة غزة _ الشق المدني 21 ألف 674 معاملة للمواطنين، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة بالمحافظة، خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح مدير عام مديرية داخلية غزة أ. فادي إنعيم أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 15 ألف و522 معاملة، تشمل 8 آلاف و605 معاملات هويات أولى ومدارس وبدل فاقد وبالية، بالإضافة لـ 6 آلاف و917 معاملة مواليد ووفيات وتغيير حالة اجتماعية وتغيير عنوان.

وقال إن دائرة الجوزات أتمت 1449 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 139 معاملة.

وأشار إنعيم لإنجاز دائرة الشئون القانونية 3107 معاملة، فيما أتمت دائرة الشئون العامة 958 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن السيرة والسلوك للمواطنين، كما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 499 معاملة.

يشار إلى أن مديرية داخلية غزة تُقدم خدماتها لأكثر من 886 ألف و286 نسمة من قاطني المحافظة وذلك عبر مكاتبها المختلفة.