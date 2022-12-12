"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالية في الوسطى

غزة- الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة الوسطى 8 خلافات مالية خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 40 ألف و250 شيكل، و9 آلاف و500 دولار، عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

ونوه المقدم إبراهيم موسى مدير دائرة الشرطة المجتمعية بالمحافظة إلى أن القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

وأوضح المقدم موسى أن من ضمن القضايا المنجزة شكوى مالية بقيمة 10 آلاف شيكل تقدم بها المواطن "ع، ط" ضد المواطن "م،ع" إثر تجارة دواجن بينهما منذ 6 سنوات.

وذكرت الشرطة المجتمعية أنها جمعت أطراف الخلافات المذكورة، واستمعت إليهم، وطرحت العديد من الحلول وصولًا لحل يرضي الأطراف، من ثم تحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.