الأوقاف تنفّذ ورشة عمل بعنوان "رسالة الإمام بين الواقع و المأمول"

غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة ورشة عمل بعنوان (رسالة الإمام بين الواقع و المأمول)، استهدفت ممثّلي المؤسسات الدعويّة وعددًا من الأئمة المتميزين بالمديريات؛ لمناقشة دور الإمام في خدمة المجتمع، وكيفية زيادة التأثير والدور القياديّ له في البيئة المحيطة للمسجد.

وقد حضر الورشة وكيل وزارة الأوقاف د. عبدالهادي الأغا، ومدير عام الإدارة العامة للدعوة والإرشاد أ. أمير أبو العمرين ومدير عام الإدارة العامة للمديريات والمساجد أ. منذر العماري، و مدير عام الإدارة العامة للقرآن الكريم د. محمد سالم، ولفيف من مدراء دوائر ورؤساء أقسام وموظفين.

وخلال كلمته أكّد الأغا أنّ وزارته تعمل على إعادة مفهوم الإمام القياديّ والرساليّ الذي يمثل المسجد بيته وينتمي لفكرته ويقود مجتمعه، منوهًا بأن الإمام الرسالي قادر على تلبية احتياجات مجتمعه، وحل مشكلاته، وتقويمه وفق تعاليم الشريعة والضوابط المجتمعيّة.

واستعرض الأغا بعض الأدوار القياديّة المنوطة بالإمام، وجملة الأمثلة التطبيقيّة على هذه الأدوار، التي بدورها ستعمل على إيجاد بصمة تغييريّة للمعنى النمطي لمفهوم الإمام في المجتمع، بحيث يكون الإمام محور الارتكاز في إصلاح المجتمع، وبناء الجيل، وإعادة الناس إلى المسجد.

وشهدت فعاليات الورشة توزيع أوراق عمل؛ لمناقشة محاور الورشة، إضافة إلى فتح باب وضع المقترحات؛ لتطوير مفهوم مهنة الإمام في قطاع غزة.