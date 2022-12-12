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أطقم "المعابر" تُسهل مغادرة فوج المعتمرين الثالث

12 كانون أول / ديسمبر 2022 11:09

غزة - الرأي:

بدأ منذ صباح اليوم الاثنين، الفوج الثالث من المعتمرين بمغادرة قطاع غزة، باتجاه بيت الله الحرام عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، منذ سـاعات الصباح الأولى، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثالث البالغ عدده 620 معتمراً خلال اليوم، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليوم.

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