وكالة الرأي الفلسطينية جولة ارشادية لمزارعي الخضار والبستنة الشجرية في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يقدم (12) فتوى واستشارة قانونية خلال نوفمبر الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف وشؤون الإصلاح يبحثان آليات التعامل مع أملاك الوقف وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد بالأوقاف تنفذ مشروع القوافل الدعوية على مستوى القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل رفح تختتم توقيع عقود برنامج صمود2 وكالة الرأي الفلسطينية الكنيسة البيزنطية تستقبل مبادرة "اعرف تاريخك" ومركز الدراسات النسوية وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى تواصل حملة التشبيك مع المنشآت الاقتصادية وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تنظم زيارات لتحديث بيانات الجمعيات الخيرية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنتهي من إعداد "نظام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك" وكالة الرأي الفلسطينية سُلطة الأراضي تناقش الخطة التشغيلية وتطلق شعارها للعام 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

12 كانون أول / ديسمبر 2022 11:40

غزة - الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، غداً الثلاثاء.

وقالت الهيئة، إن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة الرابعة، والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/40) للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

وأضافت أن السفر سيكون للحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم  (2022/48)للاطلاع على الكشف اضغط هنا.

ودعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة السابعة صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

كما دعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟