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وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة أبي جعفر المنصور للبنات

12 كانون أول / ديسمبر 2022 11:43

وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة أبي جعفر المنصور للبنات
وزارة الأسرى تستقبل مجموعة طالبات من مدرسة أبي جعفر المنصور للبنات

غزة- الرأي
استقبلت وزارة الأسرى والمحررين، مجموعة طالبات من مدرسة أبي جعفر المنصور الابتدائية للبنات، وذلك ضمن برنامج غرس القيم والتعريف بقضية الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل سجون الاحتلال.

من جانبه رحب اسلام عبده مدير الإعلام في الوزارة بالطالبات، مشدداً على أهمية تعريف الجيل بثقافة الأسر، مشيراً بأنهم صوت الأسرى للتعريف بمعاناتهم للعالم الخارجي، الذي يحاول الاحتلال إسكاته عند الحديث عن انتهاكاته بحق الأسرى في سجون الاحتلال .

وأشار عبده، بأن الأسرى داخل سجون الاحتلال وخاصة المرضى منهم يتعرضون لشتى أنواع التعذيب الجسدى والمعنوى، ويتعرضون لمحاكمات عالية وفرض غرامات باهظة، بالإضافة لحرمانهم من التعليم وحرمانهم من الزيارة والعلاج .

وشملت الزيارة اطلاع الطالبات على معرض تراث الحركة الأسيرة، وواقع حياة الأسرى داخل السجون من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة ومخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .

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