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المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً من المجلس الطبي الفلسطيني

12 كانون أول / ديسمبر 2022 11:58

المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً من المجلس الطبي الفلسطيني
المستشفى الأوروبي يستقبل وفداً من المجلس الطبي الفلسطيني

غزة- الرأي

استقبل مستشفى غزة الأوروبي وفداً من المجلس الطبي الفلسطيني، وذلك للإشراف على عقد امتحان بورد الباطنة بالمستشفى.

ولفت مدير برنامج التدريب للطب الباطني ورئيس قسم الباطنة د. رامي أبو سلوت، إلى أن المستشفى الأوروبي قام بتنظيم امتحان بورد الباطنة العامة النهائي بشقيه الشفوي والعملي لعدد من الأطباء الذين أنهوا تدريبهم حسب النظم والقوانين المعمول بها بالمجلس الطبي.

وأضاف :"شارك بالامتحان ثلة متميزة من رؤساء الأقسام الباطنية من مستشفيات قطاع غزة ونتمنى التوفيق لجميع المتقدمين الذين أبلوا بلاء حسناً ."

وأعرب د. أبو سلوت عن شكره للقائمين على تنظيم هذا الامتحان ولإدارة مستشفى غزة الأوروبي التي سهلت وذللت الصعاب لجعل هذا اليوم مميزا.

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