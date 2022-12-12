المستشفى الأوروبي تعزز تعاونها مع منظمة أطباء العالم فرنسا

غزة- الرأي

استقبل مستشفى غزة الأوروبي وفد من منظمة أطباء العالم فرنسا، وذلك بهدف تقييم الاحتياجات والوقوف على بعض الأرقام والاحصائيات حول عمل المستشفى.

ولفت د. أيمن الغوطي رئيس وحدة الصحة النفسية أن الوفد اطلّع على احصائيات عدد المراجعين وحالات الطواريء وعدد حالات الانتحار ،وعدد الطواقم التي تدربت على بروتوكولات مثل mhgap. ، والمتطلبات اللازمة لتجهيز وحدة الصحة النفسية.

وأضاف د. الغوطي :" قمنا بتجهيز خطة عمل سيتم بموجبها التعامل مع الحالات التي تحتاج لدعم نفسي وذلك من خلال التواصل والتعاون مع رؤساء الأقسام بالاضافة غلى تنفيذ جولات ميدانية مكثفة لتقديم الدعم لكل المرضى."

من جانبه، أثنى د. صالح الهمص مدير التمريض على دور منظمة أطباء العالم فرنسا في دعم القطاع الصحي خاصة خلال جائحة كورونا ، معرباً عن جزيل شكره لهم.

وعقد الوفد خلال زيارته اجتماعاً مع ادارة المستشفى بحضور د. صالح الهمص مدير دائرة التمريض ،وأ. أشرف ابو الروس المدير الاداري ،وأ. ناجي أبو لولي رئيس قسم التدريب ،أ. أحمد النواجحة من الصحة النفسية.