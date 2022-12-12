السياحة والآثار تشكيل لجنة لتصنيف المنشآت السياحية

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار، عن تشكيل لجنة متخصصة للبحث ومناقشة المعايير والأسس التي سيتم البناء عليها تصنيف المنشآت السياحية في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته رئيس لجنة التصنيف المدير العام د زكريا الهور وتضمنت اللجنة عدة الإدارات العامة للسياحة والاثار وبالتشاور مع ومندوبين عن القطاع الخاص

وأفاد د. الهور، أن اللجنة تهدف لإقرار معايير وأسس تصنيف المنشآت السياحية لضبط عملها وضمان تقديم افضل خدمة وجودة متاحة للمواطنين من وسائل الترفيه.

وأوضح الهور على أن هذه اللجنة ستجتمع بشكل دائم لبحث كافة المستجدات ومتابعة ما تم تنفيذه، مشيراً إلى أن القرارات ستصدر وفق أغلبية أصوات الحاضرين.

وبين الهور أن المهام الاساسية التي أوكلت للجنة من قبل المجلس الوزاري هي تحديد السياسات العامة للمطاعم والمنشآت السياحية وإعداد اللوائح والانظمة التي تسير عملها.

ولفت إلى أنه سيتم النظر في المخالفات والشكاوي المقدمة بحق هذه المنشآت ومتابعتها واتخاذ الاجراءات القانونية المنصفة بحقها، وتنظيم شؤون مكاتب السياحة والسفر، بالإضافة الى متابعة ترخيص المنشآت السياحية والرقابة عليها.

وأضاف الهور أثناء اجتماعه باللجنة عن آليات التصنيف ومعاييره، مبيناً أن هذه المعايير جاءت وفق ما يقره النظام وبما يتناسب مع طبيعة هذه المنشآت والظروف المعيشية التي يمر بها قطاع غزة وبما يضمن معايير الأمن والحماية للمواطن المستخدم.

