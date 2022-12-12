الزكاة بالأوقاف توزّع ملابس شتويّة على أطفال الأُسَر المتعفّفة

غزة- الرأي

وزّعت الإدارة العامة للزكاة والإغاثة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة ملابس شتويّة إلى 674 أسرة، بواقع 3 إلى 5 لكل أسرة، بتكلفة 66815 شيكلًا، وبتمويل كريم من مؤسسة (أمة واحدة)، وذلك في إطار الوقوف بجانب الأُسَر الفقيرة، وتلبية احتياجاتها.

بدوره أوضح مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم أنّ المشروع استهدف 1909 طفل من أبناء الأُسَر المتعفّفة، مبيّنًا أنّ المرحلة القادمة ستشهد العديد من المشاريع المشابهة في التخفيف من معاناة الأسر المحتاجة.

وأشار إسليم إلى أنّ الفترة السابقة شهدت توزيع ملابس شتويّة على 138 أسرة، وبتكلفة إجماليّة وصلت 22080 شيكلًا، وتوفير كسوة شتويّة لكل طفل بتبرع كريم من فاعل خير في الخارج.