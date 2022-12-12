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(المتقنون المَهَرة على خُطى الصَّفْوة)

أوقاف خان يونس تُنفّذ مسابقة السرد القرآنيّة الكبرى

12 كانون أول / ديسمبر 2022 12:41

أوقاف خان يونس تُنفّذ مسابقة السرد القرآنيّة الكبرى
أوقاف خان يونس تُنفّذ مسابقة السرد القرآنيّة الكبرى

خان يونس الرأي
نفّذت مديرية أوقاف خان يونس بالتعاون مع دار القرآن الكريم، المرحلة الثانية من مسابقة السرد القرآنيّة الكبرى (المُتقنون المَهَرة على خطى الصفوة)، بمشاركة نحو 346 طالبًا وطالبة في المحافظة، سردوا خمسة أجزاء على جلسة واحدة، بدءًا من الجزء العاشر، وانتهاءً بالجزء السادس عشر.

بدوره أكّد مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان أنّ هذه المسابقة تمثل فرصة للالتحاق برَكْب الصفوة، من خلال سرد القرآن الكريم على مراحل، وصولًا إلى سرده كاملًا على جلسة واحدة.

وأضاف: "لقد لمسنا تفاعلًا، ووجدنا إقبالًا على المشاركة في هذه المسابقة، ما يدلل على حرص أبنائنا على أن يكونوا حفاظًا مُتقنين ومتمكّنين ومَهَرة في قراءة القرآن الكريم"، منوهًا بأنّ غزة مؤهّلة لقيادة مشروع النصر والتمكين للأمة، وإنشاء الجيل القادر على قيادتها والارتقاء بها بإذن الله.

وتخلّل الجولة استماع لبعض الطلبة وهم يسردون آيات القرآن الكريم بأصواتهم النديّة، واستماع لملاحظاتهم حول أجواء المسابقة.

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