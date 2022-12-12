المستشفى الأوروبي ينفذ (2584) جلسة علاج طبيعي خلال نوفمبر

غزة- الرأي

نفذ قسم العلاج الطبيعي بشعبتيه الداخلية والخارجية في مستشفى غزة الأوروبي 2584 جلسة علاج طبيعي خلال نوفمبر الماضي.

ووفقاً للتقرير الاحصائي الذي أعده رئيس قسم خدمات المرضى أ. رائد عبد الرازق، فإن القسم الخارجي قام بإجراء 1303 جلسة علاجية ل 151 مريض.

ونفذ القسم الداخلي 1245 جلسة استهدفت 357 مريض من المرضى المنومين داخل اقسام المستشفى.

يذكر أن القسم الخارجي للعلاج الطبيعي يقدم خدمة العلاج الطبيعي للذكور والإناث والأطفال المحولين من عيادات العظام والأعصاب والباطنة والأطفال، والقسم مزود بأجهزة كهربائية حديثة كجهاز الموجات فوق الصوتية والموجات الدقيقة والموجات القصيرة وأجهزة الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والحث الكهربائي، وجهاز شد فقرات العمود الفقري بجانب الكمادات الساخنة والباردة وجهاز شمع البرافين، كما ويشمل القسم على غرفة للتمارين الطبية والعلاج اليدوي.

أما القسم الداخلي يقدم خدمة العلاج الطبيعي للمرضى المنومين في قسم الجراحة والباطنة والأعصاب والأطفال والقلب والعناية المركزة ذكور وإناث وأطفال بجانب تزويد المرضى بالأجهزة الطبية المساعدة كالعكاكيز والكراسي المتحركة والمشايات وبروتوكولات العلاج الطبيعي المختلفة.