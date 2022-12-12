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العدل تنتهي من إعداد "نظام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك"

12 كانون أول / ديسمبر 2022 01:11

العدل تنتهي من إعداد "نظام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك"
العدل تنتهي من إعداد

غزة- الرأي

أنهت لجنة خاصة مكلفة بإعداد " نظام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك" أعمالها بوضع النظام ورفعه لوكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة لاعتماده.

وقال رئيس اللجنة مدير الشؤون القانونية بالوزارة أ. ماجد رزق أبو ريدة، إن اللجنة المكلفة قامت بوضع النظام استناداً للمادة ٢٠ فقرة ٢ من قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم ١ لسنة ١٩٩٦م.

ويهدف هذا النظام لتنظيم العمل أمام كاتب العدل بما يشمل تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتنظيم اتفاق اتحاد الملاك. وتتشكل اللجنة من أ. محمود جبر وأ. ألاء عبد الغفور وأ. أحمد حلس أعضاءً، وتم التوافق على أن تعقد اللجنة اجتماعاً لاحقاً لمتابعة أعمالها.

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