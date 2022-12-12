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عمل الوسطى تواصل حملة التشبيك مع المنشآت الاقتصادية

12 كانون أول / ديسمبر 2022 01:17

عمل الوسطى تواصل حملة التشبيك مع المنشآت الاقتصادية
عمل الوسطى تواصل حملة التشبيك مع المنشآت الاقتصادية

غزة-الرأي

نظمت مديرية عمل محافظة الوسطى ممثلة م. مجدي أبو غالي وأ. نهاد الحشاش، وبالشراكة مع مديرية اقتصاد الوسطى ممثلة أ. محمود شقفة وم. معتز أبو عيادة، زيارة لمصنع شومر ومصنع التحرير.

وعبر مدراء المديريات عن أهمية العلاقة التكاملية بين المنشآت الاقتصادية والجهات الحكومية، مشيداً بالتزام الشركات بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد على دور وزارة العمل في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج حسب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000.

من جهتها، أبدى أصحاب المصانع سعادتهم بهذه الزيارة وأشادوا بجودة الخدمات التي تقدمها المديرية على مستوى التفتيش وحماية العمل وفي مجال المخالصات والتسوية العمالية.

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