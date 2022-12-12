الكنيسة البيزنطية تستقبل مبادرة "اعرف تاريخك" ومركز الدراسات النسوية

غزة- الرأي

استقبلت إدارة الكنيسة البيزنطية طلبة المدارس بمنطقة شمال مجموعة من طلبة مدرسة المتميزون والمدارس التعليمية بالشمال ضمن مبادرة اعرف تاريخك وكذلك مركز الدراسات النسوية.

وبينت العلاقات العامة والاعلام ان الكنيسة البيزنطية والتي غدت وجهة لاستقبال الزوار يوميا وتقدم الارشاد التوعوي للتعريف عن الحضارة الفلسطينية وتسهم ادارتها الإرتقاء والنهوض بوسائل تعلم الأطفال في المدارس عملياً ، من خلال المشاهدة والتجربة والتعرف علي المقتنيات الاثرية الوطنية .

وقدم المرشد مروان المصري للطلبة والمركز النسوي، شرحاَ عن تاريخ الموقع الاثري وسبل الحفاظ عليه و تعليم النشئ وسرد القصص التاريخية التي تجسد عراقة غزة ومجد الحضارة الفلسطينية، مؤكداً التنسيق مع إدارة التربية والتعليم لاستقبال الرحلات المدرسية للتعرف علي المعالم الأثرية بالمحافظة .