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ديوان الفتوى يقدم (12) فتوى واستشارة قانونية خلال نوفمبر الماضي

12 كانون أول / ديسمبر 2022 01:43

ديوان الفتوى يقدم (12) فتوى واستشارة قانونية خلال نوفمبر الماضي
ديوان الفتوى يقدم (12) فتوى واستشارة قانونية خلال نوفمبر الماضي

غزة-الرأي

قال التقرير الشهري لديوان الفتوى والتشريع بغزة،  إن الديوان أصدر (12) فتوى واستشارة قانونية خلال نوفمبر الماضي.

وبيَن التقرير أنه تم صياغة ومراجعة وتدقيق (4) تشريعات قبل الإقرار، ومراجعة وتدقيق (713) تشريعاً بعد الإقرار تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية، إلى جانب إصدار العدد الخاص (69) من الوقائع الفلسطينية، وتم توزيع وبيع (46) إصداراً من إصدارات الديوان.

واستعرض التقرير الأنشطة القانونية التي قام بها الديوان، منها إعداد (4) مذكرات ودراسات قانونية، وإعداد عدة تقارير وأبحاث قانونية، بالإضافة إلى المشاركة في (22) لجنة ولقاءً قانونياً، والمشاركة في عدة ورش عمل متخصصة.

وأضاف التقرير العديد من الأنشطة المتخصصة في القيادة والتخطيط وتجويد الأداء والموارد البشرية والمالية، ونظم تكنولوجيا المعلومات.

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