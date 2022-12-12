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جولة ارشادية لمزارعي الخضار والبستنة الشجرية في خانيونس

12 كانون أول / ديسمبر 2022 01:49

جولة ارشادية لمزارعي الخضار والبستنة الشجرية في خانيونس
جولة ارشادية لمزارعي الخضار والبستنة الشجرية في خانيونس

خان يونس- الرأي

نفذت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في محافظة خان يونس، جولةارشادية لمزارعي الخضار داخل الدفيئات الزراعية والحقول المكشوفة، والبستنة الشجرية في المحافظة ،شملت زيارة مزارعي الطماطم والبازيلا والزيتون .

في السياق، أوضح مهندسو الزراعة طبيعة المعاملات الزراعية لكافة المزروعات خلال فترة  الزراعة والتى من شأنها زيادة كفاءة الانتاج  مقاومة مختلف الامراض.

وشدد المهندسون على أهمية التسميد والري المنتظم لكل محصول من المحاصيل الزراعية، مؤكدين على ضرورة مكافحة الآفات التى تصيب المحاصيل وفق الارشادات الفنية للمختصين.

من جانبهم، اشاد المزارعون بدور وزارة الزراعة في تقديم الارشادات الفنية من اجل الحفاظ على مزروعاتهم، والنهوض بالقطاع الزراعي.

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