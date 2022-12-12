الطاقة وجايكا تنظمان سلسلة دورات متخصصة

غزة- الرأي

افتتحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، في غزة، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" - مكتب فلسطين، سلسلة دورات متخصصة تستهدف فئة الموظفين العاملين في مجال الطاقة، لرفع كفاءتهم وابقاءهم في مواكبة آخر التحديثات المرتبطة بطبيعة عملهم ومجال اختصاصهم. وذلك ضمن خطتها التدريبية والتي ستمتد حتى نهاية العام 2023 والتي تهدف إلى تطوير قدرات موظفي سلطة الطاقة وشركة توزيع كهرباء غزة.

وتطرقت الدورة الأولى: "الوصلات والنهايات لكوابل الضغط المتوسط"، إلى التعريف بالموصلات وأنواع الكوابل للضغط المنخفض والمتوسط، وتصنيفاتها، وآلية المد والتركيب والتنفيذ لها، وتعليمات السلامة العامة.

وفي سياق منفصل، تناولت الدورة الثانية: "إدارة المستودعات والمخازن"، أحدث طرق إدارة المستودعات، وتنظيم ترقيم الأصناف حسب الكود العالمي، وآلية تطبيقه على جميع المواد الموجودة في المستودعات.

وأتم المشاركون الدورات بحضور كل من: م. مجدي كحيل مسؤول التدريب في سلطة الطاقة بغزة، وم. ساهر يونس مدير مكتب جايكا فلسطين، وم. محمد أبو حلبية مدير مركز التدريب ودراسات الطاقة في GEDCO .