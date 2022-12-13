أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية
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13 كانون أول / ديسمبر 2022 08:17
غزة- الرأي
أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية اليوم:
14:14تفتيش عمل رفح يواصل زياراته الميدانية على المنشآت بالمحافظة
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13:27كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً
12:58الغصين لـ"الرأي": البدء بمشروع افتكاك الشهادات