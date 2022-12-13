الإعلام الحكومي يدشن يوم "الوفاء الصحفي" بتكريم أوائل الإعلام

غزة-الرأي-آلاء النمر

تتصاعد الأحداث داخل الساحة الفلسطينية يوماً بعد يوم، ويحمل معها الصحفي الفلسطيني في كل مرة عتاده أينما ولّى وجهه ليلحق بتوثيق الحقائق بعدسته وقلمه وصوته الثابت بين أزيز الرصاص والضربات الصهيونية المتلاحقة على أبناء شعبه الفلسطيني.

الإعلام الحكومي يجتهد عاماً بعام لتخصيص يوم "الوفاء للصحفي الفلسطيني" نهاية شهر ديسمبر، للإشادة والاحتفاء بتضحيات الصحفي التي لا حد لها، ويبدأ الاحتفاء بفاتحة التضحيات من الصحفيين الشهداء ويتلوهم الجرحى وعشرات من الفائزين بجوائز متقدمة على مستوى الوطن العربي والدولي.

الصحفي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية لا يحظى بأدنى حماية لنفسه، وكذا تعرقل دولة الاحتلال عمل الصحفي الذي يقيم بغزة والضفة، في تناقض صارخ مع مزاعمها المتكررة، حول الديمقراطية والحريات الإعلامية.

وانطلاقاً من كون الصحافة تتصدُّر السلطة الرابعة وأعمدة البناء الأساسية الشابة، للشاشات العربية والعالمية والأجنبية وهي تتغنى بأحقية وعدالة قضيتِنا، وتنشر وتفضح جرائم الاحتلال بكل لغات العالم، مما أفضى إلى كيِّ السياسات العالمية في تغييب القضية الفلسطينية عن المشهد وإعادة توجيه الأنظار عليها وإليها، وكسب التعاطف الدولي تجاهها.

تشغيل مؤقت

الإعلام الحكومي يعي تماماً موقع الدماء الشابة من أبناء الإعلام، فأولى أهمية بالغة بأوائل الأقسام على مستوى الجامعات الفلسطينية دون تمييز، وخصص لإكرامهم يوماً يفتتح به إطلاق فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني للعام 2022.

وفي كلمته، رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالطلبة وذويهم وأساتذة الإعلام في الجامعات والكليات، مشيداً بدورهم في وصول الطلبة المحتفى بهم إلى التفوق والتميز والتكريم على مجهودهم الدراسي.

وقال معروف: "نحتفي اليوم بطلبة الإعلام المميزين، الذين بدأوا بالأمس القريب، مسيرة من مسيرات العلم والتعلم، لينطلقوا اليوم إلى مسيرة جديدة من العمل الصحفي في ميادينه المختلفة".

وأشار معروف، إلى تكريم الطلبة الأوائل هو انطلاقة جديدة لفعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، قائلاً: "تشرفنا في المكتب الإعلامي الحكومي أن نجعل هذا اليوم على الأجندة الفلسطينية الإعلامية، ومناسبة وطنية رسمية نقدر من خلالها الإعلاميين ونوجه لهم الوفاء والشكر على جهودهم لما بذلوه خدمة لفلسطين".

وأضاف: "رغم كل التحديات التي تعترض الإعلامي الفلسطيني إلا أنه لم يتراجع للخلف، وقدم التضحيات عن طيب نفس، حتى في العام الجاري فقدت الحركة الصحفية الفلسطينية صحفيتين هما: شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، اغتالهما الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد على أن تكريم الطلبة الخريجين، يأتي في سياق الرسالة المهنية التي يؤديها المكتب الإعلامي الحكومي، والتي تمتد إلى الدور الصحفي الذي لم يتوان في تقديمه الإعلامي الفلسطيني والقيام برسالته المهنية.

بدوره، أشاد علي أبو سعدة مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي، بجهود المكتب الإعلامي الحكومي ودوره في رعاية منظومة الإعلام الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد أبو سعدة خلال كلمته، على أن الاحتفال يأتي في سياق تكامل جهود العمل الحكومي، التي تتقاطع مع ما تقدمه وزارة التربية والتعليم للطلبة في المراحل الدراسية المختلفة.

وشدد على ضرورة استمرار الطلبة في تميزهم كما كانوا متميزين في دراستهم الجامعية، قائلاً: "توجهوا إلى ميادين العمل الصحفي وكونوا متميزين في العمل كما تميزتم في الدراسة وكونوا على خطى الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين المتميزين، والذين تنقلوا في وسائل إعلام محلية وعربية ودولية".

ووجه أبو سعدة شكره إلى الهيئات الأكاديمية في الجامعات الفلسطينية، وإلى المكتب الإعلامي الحكومي على توفير فرص تشغيل مؤقت للطلبة المتميزين المحتفى بهم.

بدورها، ثمنت الطالبة الخريجة شهد طلبة جهود المكتب الإعلامي الحكومي على تكريم الطلبة المتميزين، قائلة في كلمتها نيابة عن الطلبة: "المكتب الإعلامي الحكومي يثبت حضوره دائمًا لتقديم كل ما يطور الطلبة والإعلاميين ويساعدهم على التقدم في مجالاتهم والتأكيد على أن بابه مفتوح في كل وقت للطلبة المميزين".

وأضافت طلبة: "أقف أمامكم في هذا الحفل البهيج والمقام على شرف يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يوافق 31/12 من كل عام، وأنني حين أذكر الصحفي الفلسطيني يحضر في ذهني أيقونات الصحافة الفلسطينية وأولهم الصحفية الخالدة في العقول والقلوب شيرين أبو عاقلة، وإني حين أذكُر لفظ الصحفي الفلسطيني تتوه كل الكلمات والمعاني التي قد تصف صموده ورسالته الأسمى".

وتابعت: "لأسرانا وجرحانا ومنضالينا وشهداؤنا الأبرار سنبقى على العهد وسيبقى كل واحد منا أنا وزميلاتي وزملائي نواصل السعي بكل ما نملك وكلٌ بطريقته الخاصة حتى نحقق حلمنا الوطني الأكبر".

يتابع الإعلام الحكومي فعاليات إحياء يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني بإطلاق سلسلة أنشطة تعيد للصحفي روح العزيمة، في الوقت ذاته يعتبر هذه المناسبة فرصة ذهبية لجمع الشمل الصحفي من شتى المؤسسات الإعلامية على مستوى العمل المحلي والدولي.

فعاليات متنوعة

في ذات السياق؛ نوه مدير العلاقات العامة والإعلام في المكتب الإعلامي الحكومي محمود الفرا إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي ينوي تنظيم لقاء يجمع رئيس متابعة العمل الحكومي أ.عصام الدعليس مع الدوائر الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية، لافتا إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات ينظمها المكتب مع نخب مجتمعية وسياسية وإعلامية بهدف الاستماع لهم والتنسيق المشترك لمناقشة أهم القضايا المطروحة وضمن سياسية الباب المفتوح التي تقرها متابعة العمل الحكومي.

وأشار الفرا إلى أن اللقاء المزمع عقده يوم الخميس القادم سيضم مدراء الدوائر الإعلامية والأقسام وكافة الموظفين للاستماع لملاحظات الدعليس و فتح مجال النقاش بهدف تطوير العمل الإعلامي والتعرف على أبرز المعيقات التي تواجه عمل الإعلام الحكومي في مختلف الوزارات، إضافة إلى شحن الطاقات للعام الجديد وتسليط الضوء على أهم القضايا التي تبرز أهم التحديات التي تواجه الحكومة والانجازات التي تحققت خلال العام الجاري.

وتابع الفرا القول:" في إطار مختلف يختتم المكتب فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني بتنظيم حفل كبير ومركزي يوم الخميس الموافق 29/12/2022م الساعة 11 صباحا في منتجع الشاليهات_القاعة الملكية، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة مسابقة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي ضمن ثلاث محاور رئيسية وهي القضايا الوطنية، الحكومية وانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين عبر خمس فنون صحفية وهي التقرير المطبوع، المسموع، المرئي، الفيلم القصير والصورة الصحفية."

ونوه الفرا أن المكتب الإعلامي الحكومي ينوي خلال الحفل تكريم الإعلاميين المتقاعدين الذين بلغوا سن العطاء وقضوا مسيرة طويلة في عالم الإعلام وخدمة المجتمع الفلسطيني؛ إضافة إلى الراحلين من الإعلاميين بتكريم ذويهم، ضمن سياسة لمسة الوفاء التي يقدمها المكتب لمختلف فئات الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه سيتم تكريم كل من الراحلتين الشهيدتين شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة الذين قضوا شهداء من أجل الحقيقة التي حاول الاحتلال الإسرائيلي حجبها وطمسها باغتيالهم واستهداف كل الصحفيين الفلسطينيين في كل محافظات الوطن.