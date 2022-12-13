تشكيل الأرجنتين المتوقع لمباراة كرواتيا في نصف نهائي قطر 2022

يواجه منتخب كرواتيا نظيره الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، في الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022 المقام حاليا في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

واستقر المدرب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على ملامح التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها مباراته ضد كرواتيا في نصف النهائي.

ومن المتوقع أن يأتي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، على رأس الخط الهجومي لتشكيل منتخب التانغو الرسمي في المباراة، فيما من الممكن أن يعود أنخيل دي ماريا للتشكيلة الأساسية بعد غيابه عنها في المباراة الماضية ضد هولندا.

تشكيل الأرجنتين المتوقع لمباراة كرواتيا:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا ، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي ماريا، رودريجو دي بول، إنزو فيرنانديز، ماك أليستر.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب كرواتيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دومنيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جورانوفيتش، لوفرين، جيفادريول، سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: نماريو باساليتش، أندريا كراماريتش، إيفان بيرسيتش.

ومن المقرر أن يقابل الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا الفائز من مباراة المغرب ضد فرنسا، النصف النهائي الأخر، في المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بقطر.

المصدر: RT