سلطة المياه تجتمع لحفر بئر ومحطة تحلية لصالح بلدية دير البلح

غزة-الرأي

اجتمعت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة مع كلا من بلدية دير البلح و جمعية غزة دستك ومصلحة المياه لمتابعة الملفات المشتركة.



حيث تم متابعة تنفيذ مشروع حفر بئر مياه و انشاء محطة تحلية لصالح بلدية دير البلح بتمويل الوقف التركي و تنفيذ جمعية غزة دستك و اشراف سلطة المياه و جودة البيئة و مصلحة المياه و بلدية دير البلح .



بدوره، أكد مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م.مازن البنا أن الاجتماع يهدف الى مراجعة و تقييم جميع البنود التي تم تنفيذها في نهاية المشروع ،و مناقشة و بحث امكانية تمويل و تنفيذ مشاريع جديدة من خلال جمعية غزة دستك و ذلك في قطاع المياه.



في نهاية اللقاء تم تقديم الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع و خاصة الوقف التركي على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني في كثير من القطاعات المختلفة.

