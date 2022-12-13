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سلطة المياه تجتمع لحفر بئر ومحطة تحلية لصالح بلدية دير البلح

13 كانون أول / ديسمبر 2022 10:16

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غزة-الرأي 
اجتمعت وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة مع كلا من بلدية دير البلح و جمعية غزة دستك ومصلحة المياه لمتابعة الملفات المشتركة.


حيث تم متابعة تنفيذ مشروع حفر بئر مياه و انشاء محطة تحلية لصالح بلدية دير البلح بتمويل الوقف التركي و تنفيذ جمعية غزة دستك و اشراف سلطة المياه و جودة البيئة و مصلحة المياه و بلدية دير البلح .


بدوره، أكد مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م.مازن البنا أن الاجتماع يهدف الى مراجعة و تقييم جميع البنود التي تم تنفيذها في نهاية المشروع ،و مناقشة و بحث امكانية تمويل و تنفيذ مشاريع جديدة من خلال جمعية غزة دستك و ذلك في قطاع المياه.


في نهاية اللقاء تم تقديم الشكر لكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع و خاصة الوقف التركي على دعمهم المستمر للشعب الفلسطيني في كثير من القطاعات المختلفة.
 

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