"شؤون الأجانب والمغتربين" تُصدر 587 وثيقة خلال نوفمبر

أصدرت الإدارة العامة لشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 587 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال نوفمبر الماضي من عام 2022م.



وأوضحت في تقريرها الشهري، أن دائرة الإقامات والتأشيرات أنجزت 492 معاملة توزعت ما بين: "232 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وزائر فلسطيني، و178 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر.

كما وأنجزت الدائرة 82 معاملة تنوعت بين (طلب تجديد إقامة سنوية 6 شهور، طلب تسجيل دخول متأخر، إقامة متأخر، طلب تصريح إقامة مؤقتة، طلب إقامة سنوية "تعديل").

وأشار التقرير إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 95 معاملة عبر مكتبها الرئيسي توزعت ما بين (10 إفادات حركة معبر، و24 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة).

كما وأنجزت الدائرة 61 إفادة تنوعت ما بين (إقامة، عدم إقامة، عدم ممانعة لدخول فلسطيني، إثبات حالة وجود، إثبات وصول، إثبات مغـادرة، إثبات إرجــاع).

