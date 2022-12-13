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ضبطت عسلًا مغشوشًا

"المباحث" توقف أربعة مخابز مخالفة بخانيونس

13 كانون أول / ديسمبر 2022 10:31

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غزة-الرأي

أوقفت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة التابعة للمباحث العامة في محافظة خانيونس أربعة مخابز مخالفة لعدم توفير الشروط الصحية بداخلها.

 جاء ذلك خلال جولات تفتيشية أجرتها مباحث التموين بالتعاون مع الأقسام المختصة بوزارة الاقتصاد والصحة والبلدية على المخابز، والمحلات التجارية، والأسواق في المحافظة.  

وفي سياق آخر، ضبطت مباحث التموين في المحافظة 250 كيلو من العسل المغشوش المخالف للشروط.

وأوضح مدير دائرة التموين والمعادن الثمينة في المحافظة الرائد بلال أبو جزر، أنه تم تحرير محضر ضبط للكمية المذكورة، وإتلافها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

ونوه إلى أنه تم إحالة ملفات القضايا المذكورة إلى الجهات الحكومية المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

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