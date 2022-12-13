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المستشفى الأوروبي يقدم(7969) خدمة تصوير طبي خلال نوفمبر الماضي

13 كانون أول / ديسمبر 2022 10:36

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غزة-الراي

 قدمت دائرة الأشعة في مستشفى غزة الأوروبي نحو 7969 خدمة تصوير طبي خلال شهر نوفمبر المنصرم ، وذلك في إطار استمرار تقديمها للخدمات الصحية للمواطنين وحرصها المستمر على تجويد الخدمة،.

وأوضح تقرير أعده رئيس قسم خدمات المرضى بمستشفى غزة الأوروبي أ. رائد عبد الرزاق، أن خدمات التصوير الطبي شملت خدمات الرنين المغناطيسي والتصوير التليفزيوني وفحوصات الأشعة التداخلية.

وبحسب التقرير، فإن خدمات التصوير الطبي شملت 6246 خدمة أشعة سينية وتمثل 70% من خدمات التصوير المقدمة، و881 خدمة الأشعة فوق الصوتية ( US ) ، بالإضافة الى تنفيذ 842 خدمة أشعة الرنين المغناطيسي.

وأكد مدير دائرة الأشعة د. مروان مطر أن التصوير الطبي يلعب دورا حيويا ومهما في تشخيص وعلاج المرضى، وتتميز دائرة الأشعة بالمستشفى الأوروبي بتقديم العديد من الخدمات المتطورة، عبر الأجهزة الطبية المتنوعة الموجودة فيها.

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