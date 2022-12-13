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الصحة النفسية تعقد ملتقى التوعية من الادمان في الجامعة الاسلامية

13 كانون أول / ديسمبر 2022 10:41

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غزة-الراي 

عقدت الادارة العامة للصحة النفسية ولجنة الوقاية من الادمان بالتعاون مع كلية التمريض ووزارة الداخلية ملتقاً طلابياً للتوعية ، وذلك ضمن فعاليات اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وهي لجنة حكومية تضم جميع الوزارات؛ بهدف معالجة كافة الظواهر السلبية بالمجتمع في قطاع غزة.

وحضر الملتقى الذي عقد في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة الإسلامية كلٌ من نائب رئيس اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي د. محمد الجريسي، ومسؤول مشروع الوقاية من الإدمان والمؤثرات العقلية د. جميل علي، وعميد كلية التمريض بالجامعة الإسلامية د. أشرف الجدي. واستهدف الملتقى توعية طلبة الجامعة بمخاطر المخدرات، والإدمان عليها، وآثارها على المجتمع والأفراد.

وتضمن الملتقى ثلاث محاضرات توعوية في عدة محاور شملت "المحور الأمني، والصحي، والنفسي والاجتماعي". وعقدت اللجنة على هامش الملتقى جولات ميدانية توعوية لطلبة الجامعة، وزعت خلالها بروشورات، وتعليق بوسترات تتضمن إرشادات توعوية بمخاطر المخدرات والإدمان. 

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