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الصحة: عائلة " جودة" تكرّم طواقم المستشفى الأوروبي

13 كانون أول / ديسمبر 2022 10:47

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غزة-الرأي

استقبل المستشفى الأوروبي وفد من عائلة " جودة " يتقدمهم المختار فايز جودة (أبو إبراهيم) وذلك لتقديم دروع الشكر والتقدير لطواقم مستشفى غزة الأوروبي تقديراً لجهودهم الاستثنائية التي قاموا بها خلال رحلة علاج ابنة العائلة الحاجة زكية يونس.

وكان في استقبال وفد العائلة استشاري ورئيس قسم الباطنة د. صلاح الشامي الذي التقى بهم مع الطواقم الصحية في قسم العناية المركزة وقسم الباطنة حريم لتكريم العاملين بهذه الأقسام. وأثنى المختار فايز جودة على جهود وكفاءة الطواقم العاملة في المستشفى الأوروبي بشكل عام وعلى دور المستشفى الريادي في المجال الطبي، موجهاً شكره للطواقم من أطباء وتمريض وتخدير وفنيين وإداريين وخدمات مساندة ولكل العاملين بالمستشفى لما لمسوه من جودة الأداء في التشخيص والمتابعة والمعاملة.

من جانبه ،تقدم د. الشامي بالشكر للوفد الزائر، معتبراً هذه اللفتة الكريمة دليلاً واضحاً على ما يتمتع به مجتمعنا من احترام وتقدير وقيم تتمثل في حرص عائلاتنا الفلسطينية الأصيلة على تقدير جهود العاملين في الحقل الصحي.

وأكد د. الشامي على أن ما تقوم به الطواقم الصحية بالمستشفى إنما هو واجب أصيل تسعى دوماً لتقديمه بأفضل طريقة لأن مرضانا يستحقون منا دوماً الأفضل. وكان وفد العائلة فضّل تكريم الطواقم في أماكن عملهم لتتاح الفرصة أمامهم بشكل أكبر لشكر الجميع.
 

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