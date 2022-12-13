الزكاة بالأوقاف تفتتح بئر مياه لحل مشكلة المياه

غزة-الراي

افتتحت لجنة زكاة الرمال الشماليّ التابعة لوزارة الأوقاف مشروع بئر مياه (سُقيا الخير) بقدرة إنتاجيّة 60 كوبًا في الساعة الواحدة في شارع (النفـق)؛ بهدف حلّ مشكلة المياه، وتوفير كميات كافية للمواطنين، لاسيما في فصل الصيف، بإشراف هيئة الزكاة الفلسطينيّة، وبالتعاون مع سلطة المياه وجودة البيئة وبلدية غزة، وبدعمٍ كريمٍ مِن فاعل خير من الخارج.



وحضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة لجنة الزكاة م. بسمان العشي، وأعضاء من مجلس إدارتها، ورئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم، ورئيس بلدية غزة د. يحيي السراج، ورئيس لجنة حي التفاح الغربيّ جمال البراوي، ورئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة م. علاء الدين الرفاتي، ولفيف من الوجهاء وأهالي المنطقة.



بدوره ،أوضح العشي أنّ المشروع يأتي ضمن خطة اللجنة السنويّة في مدّ يد العون والمساعدة للمواطنين وأهالي قطاع غزة، واستكمالًا للمشاريع الإغاثيّة التي تقدّمها، وذلك من باب مسؤوليتها الاجتماعيّة والإنسانيّة، المتمثلة في تلبية أبسط مستلزمات المواطنين واحتياجاتهم وسط الظروف الصعبة التي يعيشونها في غزة.



وبيّن أنّ العمل الخيريّ سيبقى مستمرًّا في دعم المواطنين ومساندتهم، خاصة الأسر المتعفّفة منهم، وستظل جهود اللجنة متواصلة في توفير مستلزمات المواطنين؛ للتخفيف من الأعباء الواقعة على كاهلهم، والحد من معاناتهم، مقدّمًا شكره لكل مَن ساهم في إعانة المواطنين في قطاع غزة.



من جهته أعرب السراج عن أمله في معالجة المشروع لمشكلة شحّ المياه في المنطقة، واستفادة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة منه، مؤكدًا أنّ البلدية تبذل جهودًا كبيرةً؛ من أجل تحسين واقع المياه للمواطنين وباقي الخدمات الأخرى، وذلك ضمن رؤيتها القائمة على التعاون المشترك مع المجتمع المحليّ.



وأوضح أنّ مشروع إنشاء البئر وحفره تمّ بتعاون مشترك بين البلدية وسلطة المياه وجودة البيئة، ولجنة زكاة الرمال الشماليّ، وهيئة الزكاة الفلسطينيّة، وبتمويل من فاعل خير؛ بهدف تحسين خدمة المياه في المنطقة، وتوفيرها بكميات كافية للمواطنين، لاسيما في فصل الصيف، الذي يزداد فيه استهلاك المواطنين للمياه.



من ناحيته، أشاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف إبراهيم بدور بلدية غزة في خدمة المجتمع، والجهود التي تبذلها لتحسين واقع المياه والبنية التحتية، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها.

