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التوجيه السياسي يختتم برنامج التعبئة الأمنية والسياسية

13 كانون أول / ديسمبر 2022 11:05

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غزة-الرأي

اختتمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في محافظة غزة برنامج التعبئة الأمنية والسياسية لـ 120 ضباطًا من الشرطة البحرية، بواقع 40 ساعة تدريبية.

وحضر حفل الاختتام د. نسيم ياسين رئيس رابطة علماء فلسطين ضيفًا للقاء، ومدير المحافظة د. محمد رجب، ومقدم حلمي عبد العال من التوجيه السياسي، ومن الشرطة البحرية عقيد مصطفى الجعابير.

 وأكد رجب في كلمة له، على الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة بدوائرها المختلفة في حفظ الأمن وحماية الجبهة الداخلية.

 وثمَّن قيام التوجيه السياسي بمثل هذه البرامج والأنشطة التي تعمل على تعزيز الوعي الفكري والسياسي والثقافي لدى رجل الأمن.

وأوضح أن البرنامج يشتمل على محاضرات تربوية سلوكية تثقيفية وسياسية وأمنية؛ لتعزيز مفاهيم الانتماء للمؤسسة الأمنية والشرطية، وترسيخ العقيدة الأمنية والوطنية لدى رجل الأمن.

وقال رجب إن البرنامج يهدف إلى صقل شخصية وسلوك المنتسبين لوزارة الداخلية وأجهزتها، بما يتوافق مع المهام الشرطية والأمنية الملقاة على عاتقهم خلال فترة عملهم بالوزارة.

وأفاد أن البرنامج يحاضر فيه نخبة من الأكاديميين والمختصين في الجوانب الأمنية والفكرية والتثقيفية والإدارية.

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