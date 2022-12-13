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"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خـلافات مالية في خانيونس

13 كانون أول / ديسمبر 2022 11:06

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غزة-الراي

أنهت الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 16 خلافًا ماليًا خلال الأسبوع الماضي، بقيمة 13 ألف و400 شيكل، و40 ألف دولار، و3 آلاف دينارًا أردنيًا، عبر أقسامها المنتشرة في المحافظة.

ولفت رئيس دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس الرائد إبراهيم السنوار أن القضايا المالية المذكورة تنوعت ما بين ديون شرعية، ومعاملات تجارية.

وأشار السنوار إلى أن الشرطة المجتمعية جمعت أطراف الخلافات واستمعت لأقوالهم، وصولًا إلى اتفاق برضا جميع الأطراف، من ثم تحرير تنازلات حسب الإجراءات القانونية المتبعة، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.
 

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