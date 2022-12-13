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استئناف العمل في مشروع إنشاء مدرسة وكالة في الزوايدة

13 كانون أول / ديسمبر 2022 12:09

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية الزوايدة سامي ابو محيسن أنه سيتم استئناف العمل في مدرسة الوكالة بعد توقف العمل بها.

واوضح أن المقاول الجديد قام باستلام ارض المدرسة من وكالة الغوث وسيتم بدء العمل بها قريبا مبينا بانه سيتم البناء على مساحة 4 دونمات وذلك بتمويل من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأوضح أبو محيسن ان مدرسة الوكالة هي الأولى بالزوايدة بحيث ستكون على فترتين فترة للمرحلة الابتدائية مشتركة للجنسين وفترة للمرحلة الإعدادية.

مؤكدا بحاجة الزوايدة لإنشاء مدارس في ظل النمو السكاني المتزايد، مما يضطر الطلبة إلى السير لمسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم في دير البلح والنصيرات والمغازي.

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