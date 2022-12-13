بلدية البريج تعقد اللقاء المجتمعي الأول لإعداد الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية البريج لقاءها المجتمعي الأول لإعداد الخطة التنموية المحلية الاستراتيجية البريج للأعوام 2023 – 2026، بحضور مجتمعي واسع.

وشارك في اللقاء أعضاء المجلس البلدي، والمجلس الاستشاري، ولجان الأحياء ولجان المسائلة المجتمعية، والوجهاء والمخاتير، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، وممثلي فصائل العمل الوطني، والإعلاميين، والمكتب الاستشاري الإداري والهندسي،

وأكد *رئيس بلدية البريج م. أيمن الدويك* في كلمته، على أنه منذ استلام مهام المجلس البلدي تم بذل كافة الجهود الممكنة لتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور، والتي تتمثل في المياه، الصرف الصحي، النظافة، ومشاريع البنية التحتية.

وأشار إلى عديد من الإنجازات التي كان أبرزها التغلب على مشكلة المياه من خلال مشاريع متنوعة، بالإضافة إلى فتح وتوسعة عدد من الشوارع الحيوية والهامة، وتطوير العديد من الطرق وصيانة الطرق وانارة الشوارع.

وأوضح "الدويك" أنه ومن أجل تحقيق المزيد من الإنجازات، فإنه لابد من التخطيط للمستقبل، بمشاركة ممثلي المجتمع بشكل فعال، مؤكداً على أن الباب مفتوح أمام جميع سكان البريج للمشاركة في عملية لجان التخطيط.

وقال: "نحن نؤمن دوماً بأن المجتمع المحلي شريكنا الأساسي في عملية التنمية، لما يملكه من طاقات خلاقة سيكون لها الأثر الكبير في تجويد الخطة الاستراتيجية وجعلها متوافقة مع المصلحة العامة".

وتمنى م. الدويك الخروج بمشاريع تلبي احتياجات حقيقية للسكان، وتنفيذها من خلال الجهات المانحة، موجهاً الشكر لصندوق تطوير البلديات على مواصلة الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية في البريج.

فيما تخلل اللقاء عرض قدمه إياد الصيداوي منسق الخطة الاستراتيجية استعرض فيها استراتيجية عملية التخطيط ومنهجيته، ولجان التخطيط الأربعة التي سيتم العمل من خلالها وهي مجال الإدارة والحكم الرشيد، ومجال البيئة والبنية التحتية، ومجال التنمية المجتمعية، ومجال التنمية الاقتصادية، كما قام بعرض مفصل حول آلية العمل في الخطة القادمة موضحاً مراحل إعداد الخطة، بالإضافة إلى عرض تقييم الخطة الاستراتيجية السابقة ونسبة الانجاز فيها، والمعيقات التي واجهت البلدية في التنفيذ.

من جانبه تحدث رفعت دياب من المكتب الاستشاري EMCC على ضرورة مشاركة الجميع في اعداد الخطة وأوضح مراحل التخطيط داعياً لمشاركة مجتمعية فاعلة وحقيقية.

في ختام اللقاء تم فتح باب المشاركات للجمهور، للاستماع إلى الآراء والمقترحات التي تصب في تجويد الخطة الاستراتيجية وإعدادها بما يحقق المصلحة العامة، كما تم فتح باب الانتساب للجان التخطيط الأساسي للبدء في اعداد الخطة التنموية المحلية للبريج 2023 – 2026م.

وتتوجه بلدية البريج بكل الشكر والتقدير لكل من حضر وشارك في اللقاء الأول لإعداد الخطة الاستراتيجية للبريج