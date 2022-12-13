بلدية عبسان الكبيرة تعقد لقاء البيت المفتوح الأول

خانيونس- الرأي

عقدت بلدية عبسان الكبيرة صباح اليوم لقاء البيت المفتوح الأول لمناقشة الإعداد للخطة التنموية المحلية الاستراتيجية 2023 -2026 ودور المجتمع المحلي فيها، حيث شارك عشرات المواطنين من كافة فئات المجتمع المحلي واللجان المحلية.

ورحب د. أنور أبو ظريفة بالحضور الكريم قالاً " أن هذا اللقاء يهدف أولاً لتعزيز مبدأ مهم نؤمن به ووضعناه نصب أعيننا وهو مبدأ المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكة والمشاركة بين البلدية والمواطنين".

وأضاف " بأن القضية الرئيسية والاهم في الخطة السابقة كانت قضية الصرف الصحي وعملنا خارطة طريق على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى، الحمد لله يمكننا أن نقول في هذا اليوم لأطلاق البدء في اعداد الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2026 اننا نجحنا في ان نزف بشرى البدء الفعلي في مشروع الصرف الصحي"

وتحدث م. رفعت ذياب استشاري مكتب EMCC المشرف على اعداد الخطة إن بلدية عبسان الكبيرة مميزة في جانب المشاريع الاقتصادية التنموية وإن الخطة يجب أن تتناسب مع احتياجات ومتطلبات البلدة.

داعيا المواطنين القادرين على المشاركة في مراحل الاعداد للانضمام الى لجان المجالات الاربعة بحيث يختار المواطن اللجنة التي تتناسب مع تطلعاته وقدراته.

كما وقدم د. أحمد أبو إسماعيل مدير وحدة التنمية والاستثمار عرضاً حول الأهداف الرئيسية للخطة التنموية، وتوضيح مفهوم التخطيط الاستراتيجي ومراحلها حسب دليل التخطيط التنموي المحلي، والتجهيزات لعقد لقاء البيت المفتوح الأول بمشاركة المجتمع المحلي.

كما وبين أبو إسماعيل آلية العمل في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ التخطيط الاستراتيجي، مؤكداً على الدور الفاعل للمجتمع بكافة مكوناته من اجل المشاركة في إعداد الخطة داعياً المواطنين إلى الانضمام للجان المجالات التنموية الأربعة.

وقدم م. أسامة طبش مدير الدائرة الفنية المكلف عرضاً مبسط عن المشاريع المنفذة خلال الفتر السابقة ومدى الالتزام بتنفيذ المشاريع الموجودة في الخطة الاستراتيجية السابقة للأعوام 2018-2022م، موضحاً أن نسبة الإنجاز قد تجاوزت 80% من المشاريع المطروحة في الخطة اهمها الصرف الصحي وتحدث عن المعيقات التي واجهتها البلدية في تنفيذ الخطة السابقة.

وخلال اللقاء تم فتح باب النقاش للجمهور والاستماع الى آراء المواطنين واستفساراتهم والذين اشادوا بعمل البلدية في شتى المجالات متمنين ان تكون الخطة بمثابة خارطة طريق يرسمها العمل المشترك بين البلدية والمواطنين وصولاً الى خدمة أفضل.

وفي الختام تم فتح باب الترشيح للجان في المجالات التنموي المطلوبة في اعداد الخطة الاستراتيجية، كما سيتم الاستمرار واستكمال العمل في اللجان التنموية الأربعة خلال الأيام القادمة ودعت البلدية المواطنين للتسجيل في المجالات الأربعة من أجل تحقيق مبدئ المشاركة المجتمعية الفعالة.