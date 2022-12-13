بلدية خان يونس تنظم لقاءً تدريبيًا للمثقفات الصحيًّات

خانيونس- الرأي

نظمت دائرة العلاقات العامة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة، لقاءً تدريبيًا للمثقفات الصحيًّات، اللواتي تمًّ تشغيلهنًّ على بند التشغيل المؤقت من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية. وشارك في اللقاء المنعقد في قاعة البلدية رئيس شعبة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، والمثقفة الصحية أ. مها وادي، من العلاقات العامة أ. مرام الأغا.

ويهدف اللقاء إلى عقد برنامجًا للتثقيف والتوعية البيئية للمثقفات وتدريبهن على كيفية التعامل مع المجتمع المحلي، من خلال جملة من الإرشادات التوعوية المهمة التي تحد من المخاطر الصحية في الأحياء المختلفة.