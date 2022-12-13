وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلًا قيد الإنشاء في نابلس وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً وكالة الرأي الفلسطينية الغصين لـ"الرأي": البدء بمشروع افتكاك الشهادات وكالة الرأي الفلسطينية المالية: جاري العمل على تنفيذ قرار خصم مرابحات ما قبل 2014 وكالة الرأي الفلسطينية هيئة العمل التعاوني برفح تنظم محاضرات توعوية وتثقيفية وكالة الرأي الفلسطينية العمل وأمان ماليزيا توقعان مشروع افتكاك الشهادات مقابل العمل وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خزاعة تشرع بإزالة بعض المكبات العشوائية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء الأقسام وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الرمال الشماليّ بالأوقاف تفتتح بئر مياه وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية المصدر يستقبل رئيس نادي المصدر
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة المياه وجودة البيئة تفتتح بئر مياه بالتعاون مع بلدية غزة

13 كانون أول / ديسمبر 2022 12:22

غزة- الرأي

افتتح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم بئر مياه بقدرة انتاجية60 متر مكعب في الساعة، في منطقة النفق في مدينة غزة، وذلك تحت تنفيذ لجنة زكاة الرمال الشمالي واشراف هيئة الزكاة الفلسطينية بالتعاون مع بلدية غزة.

فيما اعتبر د. يوسف أن البئر سيشكّل موردا مهما لأهالي المنطقة، فيما حذر من امكانية حفر الآبار غير المرخصة، بالإضافة الى قيام سلطة المياه وجودة البيئة بتنفيذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين بحفر الآبار غير المرخصة.

في حين أكد مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م. مازن البنا أن اتساع الأفق مع جميع المؤسسات الشريكة من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمة المائية لسكان المنطقة.

فيما شكر أهل الحي جميع الجهود المبذولة بما يتعلق بحفر البئر خاصة أنه سيسهّل على جميع سكان المنطقة في كافة شؤون حياتهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟