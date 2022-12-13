سلطة المياه وجودة البيئة تفتتح بئر مياه بالتعاون مع بلدية غزة

غزة- الرأي

افتتح رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم بئر مياه بقدرة انتاجية60 متر مكعب في الساعة، في منطقة النفق في مدينة غزة، وذلك تحت تنفيذ لجنة زكاة الرمال الشمالي واشراف هيئة الزكاة الفلسطينية بالتعاون مع بلدية غزة.

فيما اعتبر د. يوسف أن البئر سيشكّل موردا مهما لأهالي المنطقة، فيما حذر من امكانية حفر الآبار غير المرخصة، بالإضافة الى قيام سلطة المياه وجودة البيئة بتنفيذ الاجراءات العقابية بحق المخالفين بحفر الآبار غير المرخصة.

في حين أكد مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م. مازن البنا أن اتساع الأفق مع جميع المؤسسات الشريكة من شأنها أن تسهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمة المائية لسكان المنطقة.

فيما شكر أهل الحي جميع الجهود المبذولة بما يتعلق بحفر البئر خاصة أنه سيسهّل على جميع سكان المنطقة في كافة شؤون حياتهم.