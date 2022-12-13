بلدية الزوايدة تعقد اجتماعها الدوري مع رؤساء الأقسام

الوسطى- الرأي

عقدت بلدية الزوايدة اجتماعها الدوري لرؤساء الأقسام والشعب للاطلاع على سير العمل والعراقيل وسبل التغلب عليها وذلك بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي.

وافتتح رئيس البلدية سامي ابو محيسن اللقاء بالحديث عن أهمية التواصل المستمر بين الإدارة والموظفين وتبادل الأفكار لتطوير العمل والارتقاء به وتحسين الخدمات المقدمة. وتناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من الاقسام خلال الأسبوع الماضي.

وأكد رئيس البلدية على جهوزية لجنة طوارئ فصل الشتاء لتكون على أهبة الاستعداد وقت المنخفضات الجوية حيث تم عمل فرق لتعمل على مدار الساعة خلال الطوارئ. كما تم مناقشة الأمور المالية والإدارية وعدد من مهام العمل الأخرى.