المالية: جارِ العمل على تنفيذ قرار خصم مرابحات ما قبل 2014

غزة - الرأي:

قال وكيل وزارة المالية في غزة عوني الباشا، إن العمل جاري على تنفيذ قرار لجنة متابعة العمل الحكومي بشأن خصم مرابحات ما قبل 2014 للموظفين.

وعقد الباشا اليوم اجتماعاً مع نقيب الموظفين، وممثلين عن إدارة بنكي الوطني والإنتاج، لمناقشة آليات تنفيذ قرار الخصم.

وبين أن وزارته استمعت إلى اقتراحات من الجهات ذات العلاقة حول آليات تنفيذ القرار، والذي ينص على خصم 50٪ من مرابحات الموظفين ما قبل 2014.

وأكد الباشا أن وزارته لن تدخر جهدها لتحسين واقع الموظفين وفق الامكانيات المالية المتاحة، مثمناً دور نقابة الموظفين في متابعة قضاياهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.