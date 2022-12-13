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ثابت يتفقد 5 مدارس قيد الإنشاء بمحافظات غزة

13 كانون أول / ديسمبر 2022 07:33

جانب من الجولة
جانب من الجولة

غزة - الرأي

تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي زياد ثابت، اليوم الثلاثاء، خمس مدارس قيد الإنشاء في محافظات قطاع غزة.

وشارك في الجولة مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة التصميم والإشراف الهندسي م. حاتم غيث، ومشاركة مدراء التعليم: أ. حمدي الدلو، وأ. مازن نور الدين، وأ. محمد حمدان.

وشملت الجولة مدرستين في غرب غزة، ومدرسة في شرق غزة، ومدرستين في شرق وغرب خان يونس.

وأوضح ثابت أن الوزارة تُولي الاهتمام الكبير لتدشين المدارس لخدمة طلبتنا وأبناء شعبنا لافتاً إلى أن هناك عمل جاد ولدينا مدارس بتصميمات معمارية راقية تراعي المواصفات الهندسية الحديثة.

ونوه إلى أن المدارس التي تم زيارتها بها نسبة إنجاز متقدم، وسيجري افتتاحها خلال الفترة القريبة والفصل الدراسي المقبل.

وأكد وكيل الوزارة أن قطاع غزة لايزال بحاجة لأبنية مدرسية من أجل استيعاب الزيادة الطبيعية في أعداد الطلبة، لافتاً إلى أن الحصار والاحتلال الإسرائيلي يعيق بناء المدارس.

وقدّم ثابت الشكر والتقدير لجميع الدول المانحة والصديقة وجهات التبرع وشركات المقاولات وإدارة الأبنية وطواقم الوزارة وجميع من يعمل ويُسهم ويدعم قطاع الإنشاءات المدرسية.

وخلال الزيارة اطلع وكيل الوزارة والوفد المرافق له بشكل مفصل على سير أعمال البناء، والتقى الفرق الهندسية والمتابعة الوزارية والجهات العاملة واستمع منهم بشكل مفصل حول مجريات العمل.

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