الصداقة ينجح في اختباره أمام الإسلاميّ بسداسية

أبقت أندية الدرجتين الممتازة والأولى والدرجة الثانية على تحضيراتها القوية والمتصاعدة، استعداداً لانطلاق مرحلة الإياب من بطولة الدوري، وللوقوف على التركيبة الرئيسة لكل فريق وصولاً للتشكيلة التي ستخوض بها المباريات، فقد نجح نادي الصداقة من أندية الدرجة الممتازة الفوز على نادي المجمع الإسلاميّ من الدرجة الأوّلى بنتيجة، 6-2 على ملعب الشهيد خالد أبو سلمية بمحررة الشهداء، سجلها معتز اشتيوي- ثنائية، جلال أبو يوسف، ويوسف سالم، والنجم صائب أبو حشيش، وميسرة البواب من ركلة جزاء، وأمّا هدفا المجمع مهند البحيصي، ومحمد العمور.

تحضيرات الأندية

شرع نادي الاتحاد بخانيونس في المرحلة الثّانية من تحضيراته للمشاركة في بطولة الدوري العامّ الممتاز الذي يدخل مرحلة الإياب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك على ملعب خانيونس البلديّ الذي يستضيف المسابقة بقيادة مديره الفنيّ الجديد رأفت خليفة الذي تولى المسؤولية الفنية للفريق خلال الفترة السابقة.

ويمتلك خليفة نجم أندية رفح خبرات تدريبية كبيرة، حيث قاد فرق شباب رفح، وجماعي رفح، وغزة الرياضيّ والهلال الفلسطينيّ، وتعول إدارة اتحاد خانيونس كثيراً على خليفة للعودة إلى الموقع السابق عل سلم الترتيب، حيث يحتل يمتلك المركز السابع برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن سابقه شباب جباليا ونقطتين عن صاحب المركز الخامس اتحاد بيت حانون، وأنه الاتحاد دور الذهاب محققاً رصيداً كبيراً من التعادلات بواقع 7 تعادلات أحرزت له 7 نقاط، وفوزين بواقع 6 نقاط، وأحرز مهاجموه 13 هدفاً بغلة جيدة مقارنة بباقي الأندية فيما تلقت شباكه 11 هدفاً أثرت على قوته الدفاعية وترتيبه على اللائحة.

التركيز على المهارات الفنيّة والفردية

وركز الجهاز الفنيّ بقيادة خليفة على جوانب اللياقة البدنية لدى اللاعبين، لتعوض فترة الراحة التي عقبت دور الذهاب، وكذلك الارتقاء البدنيّ، والتحميل والضغط عل العضلات، إل جانب المهارات الفردية والجوانب الفنية داخل الميدان، وقيادة الهجمات من منتصف الملعب، وبناء الخطط التكتيكية، والاختراقات من الجانبين والعمق، وتسديد الكرات الثابتة، وبناء الهجمات من الوسط، ونصب شبكة التسلل، وممارسة ركلات الجزاء.

وظهر الاتحاد بشكل جيد في بطولة الدوري السابقة، لكنه تراجع بشكل كبير في هذه البطولة.

وقد ابتعد كلياً عن أجواء المنافسة، التي يمني النفس للعودة من جديد في مبارياته الإحدى عشرة.

أول اختبار تجريبي

وخاض الاتحاد أول اختبار تجريبي للوقوف على قدرات اللاعبين، حقق فوزه على جاره شباب معن في الدرجة الثانية، بنتيجة 6-صفر، سجلها حسام الشاعر، عزمي فروانة، أحمد كُلّاب، محمد شبير، راغب فارس، عمر أبو عبيدة، وقال خليفة إنّ المباراة جاءت للاطلاع عل أداء اللاعبين ومستوياتهم ومدى استفادتهم من تدريب المرحلة الأوّلى، وكذلك تحديد الأماكن التي يجيدها اللاعبون والوقوف على التشكيلة النهائية.

استعدادات العميد

ويخوض غزة الرياضي تدريباته على ملاعب النادي شمالي القطاع بمنطقة السودانية بقيادة المدير الفنيّ محمود المزين، ويطمح الفريق الذي يحتل موقعاً متأخراً في المركز العاشر برصيده 6 نقاط التي أحرزها من 11 مباراة، من فوز وحيد وثلاثة تعادلات، وذلك بمشاركة لاعبيه الجدد الذين انضموا له بالانتقالات الشتوية.

وكان النادي أنجز صفقات هامّة خلال الفترة المحددة، وذلك بضمّ المهاجم محمد تمراز قادماً من نادي اتحاد خانيونس، كما تعاقد مع اللاعبين طارق الهور، وحسن جودة قادمين من نادي الزوايدة.

بطولة نحو القدس الكرويّة

اختتمت اللجنة الرياضية الحركيّة، منافسات بطولة نحو القدس آتون بطوفان هادر، بمشاركة فرق المؤسسات والمساجد من الموهوبين، لصقل المواهب وتوجيهها لأندية المدنية، وتأتي للتأكيد بشكل أساسي على رعاية ودعم شريحة الشباب، واستمرارًا لما بدأته الحركية من دعم الرياضة الفلسطينية. وقد حقق اللقب فريق البلد بفوزه على فريق مدينة يافا، بنتيجة 1-صفر.

أسماء نجوم فلسطين المكرمين

وأفصح المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن أسماء نجوم فلسطين المكرمين في الاحتفال الذي سيقام بدولة قطر، والذين ساهموا في رسم تاريخ الكرة الفلسطينية، والإنجازات مع المنتخبات الوطنية، وهم غسان البلعاوي أول محترف فلسطيني بالأردن، وفارس ابو شاويش أحد نجوم كرة القدم في السبعينات، ومصطفى نجم أحد نجوم نادي الزمالك المصري، وعماد التتري نجم الشاطئ، وناجي عجور أسطورة الكرة الفلسطينية، وخالد أبو كويك أول كابتن لمنتخب فلسطين والحاصل على أفضل شخصية رياضية هذا العام، وصائب جندية عميد اللاعبين الفلسطينيين وقائد منتخب فلسطين، بالإضافة للاعبين الكبار "هيثم حجاج، عبد اللطيف البهداري، أيمن صندوقة، عبد الله الصيداوي، محمد السويركي، أحمد اسعيفان، حمادة شبير، فادي لافي، محمد الجيش، إحسان صادق، إسماعيل الخطيب، نادر النمس، حسن حنيدق، جمال الحولي.

الأندية تفتتح أبوابها للمونديال

وافتتحت الأندية أبوابها للمباريات النهائية لمونديال كأس العالم، وفي مقدمتهم شباب رفح، حامل لقب الدوري العامّ الممتاز للموسمين الأخيرين الذي شجع الجماهير لمتابعة مباراة المغرب وفرنسا في دور النصف نهائي لمونديال كأس العالم التي تدخل مرحلة مهمّة في المنافسات. وكان النادي استضاف بحضور رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، ممثل الاتحاد الأوروبيّ في غزة أيمن فتيحة